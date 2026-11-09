25वें दिन भी 'जेलर 2' का जलवा कायम, 'रामायण' से होगी टक्कर!

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रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना जारी रखा है. फिल्म ने अपने 25वें दिन, यानी रविवार को 2.75 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ, भारत में इसका कुल कलेक्शन अब 470.40 करोड़ रुपये हो गया है.

फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से शानदार रिव्यू मिल रहे हैं. रजनीकांत अपने पुराने स्वैग और दमदार एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया है. 'जेलर 2' रिलीज से पहले जितनी उत्सुकता थी, ये फिल्म उतनी ही खरी उतरी है, और सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है.

यह फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, और साल 2023 की हिट फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है, जिन्होंने पहले पार्ट 'जेलर' को भी डायरेक्ट किया था.

अब 'जेलर 2' के सामने एक नया तूफान खड़ा हो गया है! रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को रिलीज हो गई है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा.

'जेलर 2' में रजनीकांत के साथ-साथ विजय सेतुपति, मोहनलाल, विद्या बालन, जैकी श्रॉफ और राम्या कृष्णन जैसे सितारे नजर आए हैं. विद्या बालन ने फिल्म में विलेन का किरदार निभाया है, वहीं ऋतिक रोशन और विजय सेतुपति जैसे कलाकारों ने कैमियो भी किया है. अब देखना ये है कि इस तगड़ी टक्कर में कौन बाजी मारता है!