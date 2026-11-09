'मेरा बंदा रब है!' रवि दुबे की 'रामायणम्' सफलता पर सरगुन मेहता ने लिखा दिल छू लेने वाला नोट, कहा - 'वनवास पूरा'

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नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायणम् पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच रही है. दिवाली से ठीक तीन दिन पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने महज चार दिनों में दुनिया भर में ₹499.20 करोड़ की शानदार ग्रॉस कमाई कर ली है. दिवाली के दिन, जो कि इस साल रविवार को थी, फिल्म ने भारत में ₹56.15 करोड़ की नेट कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया. ये पहली बार है जब दिवाली के दिन किसी फिल्म ने इतनी कमाई की हो.

फिल्म के दमदार VFX की तो खूब वाहवाही हो ही रही है, लेकिन इसके कलाकारों की एक्टिंग भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना रही है. भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर, रावण बने यश और मां सीता के रूप में साई पल्लवी को खूब सराहा जा रहा है. लेकिन अगर कोई किरदार सबसे ज्यादा चमक रहा है, तो वो है रवि दुबे का लक्ष्मण का रोल. उनकी तारीफ रामानंद सागर की क्लासिक 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने भी की है.

सरगुन का इमोशनल पोस्ट: 'हमारा वनवास पूरा हुआ'

रवि दुबे को मिल रहे इस बेपनाह प्यार को देखकर उनकी पत्नी, एक्ट्रेस सरगुन मेहता बेहद भावुक हो गई हैं. 42 साल के एक्टर को मिल रहे इस प्यार से अभिभूत होकर सरगुन ने इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा है. उन्होंने रवि दुबे के लक्ष्मण के रूप में कई तस्वीरें और वीडियोज भी शेयर किए हैं. टीवी के लाडले 'जमाई राजा' से लेकर बड़े पर्दे पर 'लक्ष्मण' के दिव्य किरदार तक, रवि दुबे ने सच में एक लंबा और शानदार सफर तय किया है.

खुद 38 साल की सरगुन मेहता टीवी और पंजाबी फिल्मों की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में सरगुन ने 'रामायणम्' की सफलता और रवि दुबे के सालों के संघर्ष को 'वनवास' से तुलना की. उन्होंने लिखा, "मैंने कहा था कि इस दिवाली हमारा वनवास पूरा होगा 🙏बड़ी." इसके अलावा, सरगुन ने दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें भी अलग से शेयर की थीं.

21 साल का इंतजार और 'मेरा बंदा रब है'

अपने पोस्ट में सरगुन मेहता ने वाल्मीकि रामायण की एक लाइन भी लिखी है, जो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई भगवान राम से कहते हैं: ‘उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम्। सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन् न किञ्चिदपि दुर्लभम्॥’ इसका मतलब है कि संकल्प से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और जो इंसान इस जज्बे को जिंदा रखता है, उसके लिए कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं है.

अपने पति रवि दुबे की तारीफ करते हुए सरगुन आगे लिखती हैं कि रवि हमेशा से अपने दिल में इस बात को जानते थे. उनके मुताबिक 21 साल का इंतजार, उतार-चढ़ाव, रिजेक्शन, लोगों की राय और तमाम रुकावटें आज रवि के विश्वास और दृढ़ता के आगे खत्म हो गईं. सरगुन ने बताया कि बुरे वक्त में भी रवि ने कभी गलत नहीं बोला, न ही कुछ गलत किया. उन्होंने हर बुरे दिन बस तप किया, बेहतर बनने के लिए बैठे और कुछ नया सीखा, ताकि जिस दिन वक्त आए उस दिन कोई बहाना न चले.

'फुलवा' और 'बालिका वधू' जैसे टीवी शोज में काम कर चुकीं सरगुन अपने लंबे नोट में ये भी कहती हैं कि उन्हें रवि की जीत किसी की भी निजी जीत जैसी लगती है. वो लिखती हैं कि उनके लिए रवि की जीत आशा देती है और विश्वास दिलाती है कि अच्छाई की जीत होती है. सरगुन का दिल आज बहुत भरा हुआ है, क्योंकि वो जानती हैं कि जो वो हमेशा कहती थीं कि 'मेरा बंदा रब है' – अब सब यही कहेंगे.

रवि और सरगुन की लव स्टोरी

रवि और सरगुन की जोड़ी पिछले 16 सालों से एक-दूसरे के साथ है, और इनकी केमिस्ट्री फैंस को हमेशा पसंद आती है. दोनों की मुलाकात सबसे पहले 2009 में हिंदी टीवी सीरियल '12/24 करोल बाग' के सेट पर हुई थी. यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई और चार साल डेटिंग के बाद, उन्होंने दिसंबर 2013 में शादी कर ली.

साल 2013 में 'इंडियाटाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में सरगुन मेहता ने बताया था कि रवि के साथ उनका रिश्ता और समझ हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन 'नच बलिए' में एक साथ काम करने के बाद दोनों एक-दूसरे को प्रोफेशनल तौर पर और बेहतर समझने लगे. चंडीगढ़ में जन्मी सरगुन ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर सरगुन मेहता दुबे कर लिया. रवि दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था और उन्होंने 2006 में दूरदर्शन के सीरियल 'स्त्री... तेरी कहानी' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.

रामानंद सागर की 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने 04 नवंबर को, 'रामायणम् पार्ट 1' की रिलीज के अगले ही दिन, एक्स (पहले ट्विटर) पर रवि दुबे की एक्टिंग की तारीफ की थी. उन्होंने लिखा था, "नई रामायण में लक्ष्मण के चरित्र में जो मासूमियत और इंटेंसिटी झलकनी चाहिए वह झलक रही है, नई रामायण को सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं."

रवि की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद सरगुन ने अपने पोस्ट के आखिर में पति पर गर्व जताते हुए लिखा, "मैं हमेशा से एक गर्व से भरी हुई पत्नी रही हूं, लेकिन मैं जीवन भर के लिए आपकी सबसे बड़ी प्रशंसक भी हूं. आप मेरी रोशनी हैं. आप और भी ज्यादा चमकें, सबसे ज्यादा चमकें. इस दिवाली को मेरे लिए अब तक की सबसे शानदार दिवाली बनाने के लिए धन्यवाद. रवि 'लीजेंड' दुबे." सच कहूं तो, ऐसे पार्टनर हर किसी को मिलें, जो आपके हर उतार-चढ़ाव में आपके साथ खड़े रहें और आपकी जीत को अपनी जीत मानें!