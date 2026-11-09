दिवाली पर शिवकार्तिकेयन का 'सेयोन' वाला स्टाइल: मंदिर में लिया आशीर्वाद, क्या नया अवतार करेगा कमाल?

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लोकप्रिय एक्टर शिवकार्तिकेयन ने दिवाली के शुभ मौके पर अपने परिवार के साथ मदुरै के मशहूर मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन किए। एक्टर फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म 'सेयोन' की शूटिंग के लिए मदुरै में ही थे। रविवार को दिवाली के खास दिन पर उन्होंने अच्छी सेहत, सुख और समृद्धि के लिए आशीर्वाद माँगा, जैसा कि भारत भर में प्रकाश पर्व के दौरान भक्तों की आम परंपरा है।

शिवकार्तिकेयन ने खुद बताया कि उनका मदुरै आना 'सेयोन' की शूटिंग के लिए ही था। उन्होंने कहा, "मैं अपनी आने वाली फिल्म सेयोन की शूटिंग के लिए शहर आया था। मैंने कल पिल्लैयारपट्टी मंदिर का दौरा किया और आज मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा-अर्चना की।" उनके मंदिर पहुंचने से वहां के त्योहार के माहौल में एक 'फिल्मी चमक' और जुड़ गई। अब बताओ, दिवाली पूजा में ऐसा स्टार मोमेंट कौन नहीं चाहेगा?

वैसे, मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण स्थापत्य और धार्मिक स्थल है। यह देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है, जो साल भर अनगिनत भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है।

'सेयोन' कमल हासन के राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के साथ शिवकार्तिकेयन की दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने 'अमरन' में भी साथ काम किया था। शिवाकुमार मुरुगेसन इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का नाम और फर्स्ट लुक पोस्टर्स, जिनमें मोर और हंसिया दिख रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से भगवान मुरुगन से जुड़े हैं, जिन्हें 'सेयोन' भी कहा जाता है। संतोष नारायणन इसका संगीत बना रहे हैं और विवेक विजयकुमार सिनेमैटोग्राफी संभाल रहे हैं। सबसे खास बात, इस फिल्म में शिवकार्तिकेयन एक एकदम 'दमदार, ग्रामीण अवतार' में दिखेंगे, जो उनकी पिछली भूमिकाओं से काफी हटकर होगा। अब देखना ये है कि शिवकार्तिकेयन का ये नया अवतार और मंदिर से मिला आशीर्वाद, 'सेयोन' को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाता है। क्या कहते हो, जनता?