बिग बी के साथ हुई 'ईव टीजिंग', मिरांडा हाउस का मजेदार किस्सा सुन माधुरी भी हंस पड़ीं

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बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के एक स्पेशल एपिसोड में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद मजेदार किस्सा शेयर किया. इस खास एपिसोड में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित गेस्ट बनकर पहुंची थीं, और उनकी मौजूदगी में बिग बी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर मिरांडा हाउस कॉलेज से जुड़ा एक ऐसा अनुभव बताया, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया.

बिग बी ने बताया कि जब वो पहली बार मिरांडा हाउस कॉलेज गए थे, तो हॉस्टल की बालकनी में बैठी कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें देखकर 'ईव टीजिंग' कर दी! अब आप सोचिए, खुद शहंशाह को 'ईव टीजिंग' का सामना करना पड़ा? उन्होंने इस घटना को याद करते हुए बताया कि लड़कियों ने उन्हें देखकर आवाज लगाई थी, "हाय-हाय, क्या चाल है!"

भाईसाब, ये बात सुनकर तो शो में मौजूद सब हंसने लगे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इसी मजेदार घटना के ज़रिए महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ और उस दौरान होने वाली असहजता पर भी गंभीरता से बात की. उन्होंने कहा कि जब तक कोई खुद ऐसी स्थिति से नहीं गुजरता, तब तक वो दूसरे की परेशानी को पूरी तरह समझ नहीं सकता. उनका ये अनुभव वाकई आंखें खोलने वाला था.

माधुरी दीक्षित भी ये किस्सा सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और उनसे पूछ बैठीं, "तो फिर आपने क्या किया?" इस पर अमिताभ बच्चन ने अपने खास मजाकिया अंदाज़ में जवाब दिया, "भाग गया, और क्या!" उनका ये जवाब सुनकर तो पूरा सेट ठहाकों से गूंज उठा. कौन सोच सकता था कि एक ऐसा सुपरस्टार, जिसे देखकर लाखों लोग दीवाने हो जाते हैं, एक बार खुद 'ईव टीजिंग' के डर से भागने पर मजबूर हो जाएगा?

ये किस्सा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, बल्कि इसने एक ज़रूरी मैसेज भी दिया कि महिलाओं को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कुछ झेलना पड़ता है. खैर, बिग बी का ये 'भागने' वाला किस्सा तो अब चर्चा में है, पर क्या आपको लगता है कि ऐसे किस्से हमें दूसरों की मुश्किलों को समझने में मदद करते हैं?