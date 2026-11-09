क्या समय रैना और मेधा शंकर का रिश्ता '12वीं फेल' नहीं, 'पास' है?

मनोरंजन

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने मुंबई में अपने नए घर पर हुई दिवाली पार्टी की एक तस्वीर शेयर करके अपने फैंस को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस फोटो में वह '12वीं फेल' की एक्ट्रेस मेधा शंकर के साथ दिख रहे हैं, और इन दोनों के डेटिंग की अफवाहें तो पहले से ही ज़ोरों पर हैं!

मेधा गहरे लाल रंग के अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जिस पर सुनहरे रंग का शानदार काम था. वहीं, समय ने आइवरी रंग का कढ़ाई वाला कुर्ता और सफेद पजामा पहना हुआ था, जो उनके स्टाइल को एक अलग ही टच दे रहा था. समय ने पहले ही अपनी दिवाली की कुछ झलकियां शेयर की थीं, जिससे पता चला कि उन्होंने मुंबई में अपने नए घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था, “मुंबई में अपने नए घर पर एक घरेलू दिवाली पार्टी रखी। इसमें मैंने अपने दोस्तों और उनके माता-पिता को भी बुलाया था, बहुत बढ़िया माहौल रहा।” कौन जानता था कि ये ‘घरेलू’ पार्टी इतनी सारी अटकलों को जन्म देगी!

इस पार्टी में मनोरंजन और कॉमेडी की दुनिया के कई जाने-माने सितारे शामिल हुए थे. गेस्ट लिस्ट में वरुण धवन, मुनव्वर फारुकी, आशीष चंचलानी, कीकू शारदा, सिद्धांत चतुर्वेदी, वीर पहाड़िया, जाकिर खान, शेरोन वर्मा और बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट स्काउटओपी की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी जैसे नाम थे. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस पार्टी में मेधा को समय की मां, स्वीटी रैना के साथ भी देखा गया. अब मां के साथ दिखना, ये तो रिश्ते को और हवा देने वाली बात है!

समय रैना और मेधा शंकर के रिश्ते की अफवाहें जून 2026 में तब शुरू हुई थीं, जब इन दोनों को 'आनंदम' के मुंबई प्रीमियर में एक साथ देखा गया था. इसके बाद मेधा ने समय के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन में एक गेस्ट पैनलिस्ट के तौर पर हिस्सा लिया. शो के दौरान, जब समय से पूछा गया कि पैनल में उनका सबसे करीबी दोस्त कौन है, तो उन्होंने मेधा का नाम लिया और उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया. दोस्ती में भी कभी-कभी प्यार की चिंगारी छिपी होती है, है ना?

और अगर आपको लग रहा था कि बात यहीं खत्म हो गई, तो ज़रा रुकिए! रेडिट पर चौकस फैंस ने दावा किया कि ये दोनों स्विट्जरलैंड में एक साथ छुट्टियां मना रहे थे. इंटरलाकेन में दो लोगों के टहलने की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसे फैंस ने समय और मेधा बताया था. अब जब सेलिब्रिटी स्पॉटलाइट में होते हैं, तो फैंस की आँखें उन्हें हर जगह ढूंढ ही लेती हैं!

दिसंबर 2026 में उनकी शादी की अटकलें भी लगाई जाने लगी थीं, जब रेडिट पर एक गुमनाम पोस्ट सामने आया था. समय ने इन अफवाहों पर अपनी मजेदार इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए रिएक्शन दिया था. उन्होंने मजाक में कहा था कि दिसंबर में उनका 'इंडिया टूर' है, इसलिए शादी को 'टालना' पड़ेगा. मेधा ने भी सोशल मीडिया पर इन दावों को हंसकर उड़ा दिया था. अब कॉमेडी वाले बंदे हैं, मजे लेना तो बनता है!

दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर 2026 में 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में वर्चुअली शामिल होने के दौरान, समय ने किसी के साथ रिलेशनशिप में होने का इशारा भी दिया था. शो के एक गेम सेगमेंट में वरुण धवन ने उन्हें फोन किया था, जिस पर उन्होंने कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 'चिल' कर रहे हैं. उस समय उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की पहचान नहीं बताई थी, लेकिन अब ये दिवाली वाली तस्वीर तो बहुत कुछ कह रही है! क्या आप भी मानते हैं कि अब यह रिश्ता बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहा है?