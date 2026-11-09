दीवाली पर जगमगाया बॉलीवुड: स्टार्स का जश्न वायरल!

मनोरंजन

अरे भाईसाहब! दीवाली की धूम क्या मस्त छाई हुई थी! पूरे देश में दीयों और रंग-बिरंगी लाइटों की जगमगाहट थी, और हमारे बॉलीवुड सेलेब्स भला कैसे पीछे रहते, है ना? स्टार्स अपनी फैमिली और करीबियों के साथ जमकर दिवाली मनाते दिखे।

सोशल मीडिया पर तो उनके सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे थे। अब बताओ, बॉलीवुड में दीवाली का जश्न हो और वो धमाकेदार न हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपकी फेवरेट दिवाली पिक कौन सी थी, बताना ज़रा!