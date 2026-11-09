सुहाना खान का दिवाली 'रॉयल एथनिक' लुक: ब्रोकेड लहंगा, ऑफ शोल्डर ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी ने कैसे जीता दिल!

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5 नवंबर, 2026 को, जब बॉलीवुड के चमकते सितारे फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की ग्रैंड दिवाली पार्टी में अपनी-अपनी चकाचौंध बिखेर रहे थे, तब एक चेहरा ऐसा था जिसने अपनी सादगी और एलिगेंस से सबका दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और गौरी खान की लाडली बेटी सुहाना खान की! सुहाना ने इस बार कुछ ऐसा पहना जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने पारंपरिक की जगह एक स्ट्रेट फिट ब्रोकेड लहंगा चुना, जिसने उनके पूरे लुक को 'रॉयल एथनिक' के साथ-साथ एकदम मॉडर्न वाइब दे दी। सच में, सुहाना ने बता दिया कि स्टाइल के लिए ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ओवर द टॉप हो!

अब आते हैं इस लहंगे की असली जान पर – ब्रोकेड फैब्रिक! सुहाना का लहंगा मल्टीकलर पैटर्न वाले ब्रोकेड से तैयार किया गया था। ये फैब्रिक अपने आप में ही जादू है, बॉस! इसमें ज़री और गोल्डन धागों का काम बुनाई के दौरान ही इतना बढ़िया हो जाता है कि आपको ऊपर से कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी या वर्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये बिना किसी तामझाम के ही इतना रिच और हेवी लुक देता है, कि देखने वाले बस देखते रह जाएँ। और इस शानदार लहंगे के साथ सुहाना ने जो हेवी गोल्डन वर्क वाला ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना, उसने तो लुक में सीधा 'ग्लैमर का तड़का' ही लगा दिया। मतलब, क्या कॉम्बिनेशन था! कौन कहता है ऑफ शोल्डर सिर्फ वेस्टर्न पर अच्छा लगता है?

सिर्फ लहंगा और ब्लाउज ही नहीं, सुहाना ने दुपट्टे को भी एक अलग अंदाज़ दिया। मैचिंग ब्रोकेड फैब्रिक का मैरून दुपट्टा उन्होंने पीछे से लाकर दोनों हाथों पर बड़े स्टाइल से केप-स्टाइल में ड्रेप किया था। ये सिर्फ़ एक दुपट्टा नहीं, बल्कि पूरे आउटफिट का गेम चेंजर था! और जब बात एक्सेसरीज की आई, तो सुहाना ने एक बार फिर सबको सिखा दिया कि 'लेस इज़ मोर'! उन्होंने हेवी आउटफिट के साथ ज्वेलरी को इतना मिनिमल रखा कि बस पूछो मत। न गले में कोई भारी-भरकम हार, न हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ – बस लंबे ईयररिंग्स और एक सिंपल सी अंगूठी। साथ में सॉफ्ट मेकअप और खुले बालों में हल्की वेव्स, जो उनके एलिगेंस को और बढ़ा रही थीं। और हाँ, एक छोटा सा गोल्डन मिनी बैग भी था जो उनके ब्लाउज के रंग से परफेक्टली मैच कर रहा था। इस तरह की डीटेल्स पर ध्यान देना ही तो असली फैशन सेंस है, है ना?

अब बात करते हैं सुहाना के प्रोफेशनल फ्रंट की। फैशन में जलवे बिखेरने के बाद अब वो एक्टिंग में भी कमाल दिखाने वाली हैं। जल्द ही वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' में बड़े परदे पर नज़र आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ कोई और नहीं, बल्कि उनके सुपरस्टार पिता शाहरुख खान भी स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे – ये पहला मौका होगा जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं! 'किंग' का बजट करीब 450 करोड़ रुपये है, जिससे ये सुहाना के करियर की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज होगी। तो बताओ, सुहाना का ये हटके दिवाली लुक आपको कितना 'पटाखा' लगा?