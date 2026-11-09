कटरीना और विक्की ने पहली बार दिखाया बेटे विहान का चेहरा, दिवाली पर दिया 'सबसे रोशन' सरप्राइज!

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बॉलीवुड में दिवाली का जश्न तो हमेशा से ही धमाकेदार रहा है, लेकिन इस बार कटरीना कैफ, एक जानी-मानी बॉलीवुड अभिनेत्री, और विक्की कौशल ने जो सरप्राइज दिया है, उसने सचमुच सब का दिल जीत लिया है. दिवाली के मौके पर फैंस को यह खास सरप्राइज मिला! कपल ने पहली बार अपने बेटे विहान का चेहरा फैंस के साथ शेयर किया है. और यकीन मानिए, ये फैमिली फोटो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई है. तस्वीर में तीनों का प्यार भरा अंदाज और एक-दूसरे से मैच करते कपड़े, देखने वालों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं.

दिवाली पर सबसे बड़ा धमाका: विहान का फर्स्ट लुक

कटरीना और विक्की ने दिवाली के खास मौके पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद प्यारी फैमिली फोटो शेयर की है. इस तस्वीर में ये पावर कपल अपने नन्हे बेटे विहान के साथ जमीन पर बैठे दिख रहे हैं. बीच में खड़े विहान, अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर खिलखिलाते हुए हंस रहे हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिन बन जाए! वहीं, मम्मी कटरीना और पापा विक्की उन्हें दोनों तरफ से बड़े प्यार से थामे हुए हैं. उनके चेहरों पर बेटे के साथ दिवाली मनाने की खुशी साफ झलक रही है. इस तस्वीर की सबसे खास बात यही है कि कपल ने पहली बार अपने बेटे का पूरा चेहरा अपने फैंस को दिखाया है, और सच कहें तो दिवाली पर मिली विहान की ये झलक किसी खास तोहफे से कम नहीं है.

'हमारी अब तक की सबसे रोशन दिवाली' और उस प्यारी सी तस्वीर का हर एक कोना

इस खूबसूरत फैमिली फोटो के साथ विक्की और कटरीना ने एक ऐसा प्यारा कैप्शन भी लिखा है, जो सीधा दिल में उतर जाए. उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "हमारी अब तक की सबसे रोशन दिवाली... सभी को प्यार, रोशनी और खुशियां मिलें." इस कैप्शन में उन्होंने अपने लाडले विहान का नाम भी शामिल किया है, जिससे ये साफ है कि ये दिवाली कपल के लिए कितनी खास रही होगी. तस्वीर में भी वे अपने नन्हे लाडले के साथ त्योहार का पूरा आनंद लेते हुए दिख रहे हैं, और उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि उनके लिए असली रोशनी उनका बेटा ही है.

मम्मी-पापा और नन्हे विहान की ट्विनिंग: फैशन ऑन पॉइंट

अब बात करते हैं दिवाली की इस वायरल तस्वीर में कटरीना, विक्की और विहान के लुक की. कटरीना कैफ ने पीले रंग का एक बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल सूट पहना था. उनके आउटफिट के बॉर्डर और स्लीव्स पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो पूरे लुक को एक फेस्टिव और क्लासी टच दे रही है. खुले बालों और अपने सादगी भरे अंदाज में कटरीना बेहद ग्रेसफुल और एलिगेंट लग रही थीं. उनका ये लुक ज्यादा हैवी न होकर भी कमाल का था.

वहीं, विक्की कौशल भी दिवाली पर ट्रेडिशनल लुक में खूब जच रहे थे. उन्होंने क्रीम कलर का कुर्ता-पायजामा पहना था, जिसके कुर्ते के कॉलर और सामने की तरफ गोल्डन वर्क किया गया था. ये गोल्डन डिटेलिंग उनके आउटफिट को और भी खास बना रही थी. हल्की दाढ़ी और सिंपल हेयरस्टाइल में विक्की का अंदाज भी काफी शानदार लग रहा था. उनका ये सादा लेकिन स्टाइलिश लुक कटरीना के पीले सूट के साथ गजब का मैच कर रहा था.

लेकिन इन सबके बीच, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो थे नन्हे विहान! उन्होंने भी क्रीम कलर का कुर्ता-पायजामा पहना था, जिसके ऊपर ब्राइट येलो कलर की एक प्यारी सी जैकेट कैरी की थी. सोचिए, उनका ये पीला और गोल्डन आउटफिट मम्मी-पापा के कपड़ों के साथ कितनी खूबसूरती से मैच कर रहा था! कटरीना जहां पीले सूट में थीं, वहीं विक्की और विहान गोल्डन कलर के काम वाले कुर्ते-पायजामे में दिखे. तीनों की ये कलर कोऑर्डिनेशन वाली ट्विनिंग फैमिली फोटो को और भी ज्यादा स्पेशल बना रही थी. ऐसे फैमिली ट्विनिंग गोल्स कौन नहीं चाहेगा, है न?