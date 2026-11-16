झारखंड का टैलेंट! बॉलीवुड में इन सितारों ने मचाया धमाल, जानें इनका 'झारखंड कनेक्शन'

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कौन कहता है टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों में होता है? झारखंड की मिट्टी में भी वो दम है जो बड़े-बड़े धुरंधरों को मात दे दे! झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर हमने सोचा क्यों न उन बॉलीवुड सितारों की बात की जाए जिनका दिल झारखंड में बसता है. प्रियंका चोपड़ा से लेकर आर माधवन तक, कई नामी चेहरे इस खूबसूरत राज्य से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बॉलीवुड में खूब धमाल मचाया है.

अब लिस्ट में पहला नाम तनुश्री दत्ता का है. ये मोहतरमा झारखंड के स्टील सिटी जमशेदपुर की पैदाइश हैं. इनकी फिल्म 'आशिक बनाया आपने' तो कइयों का पहला क्रश रही होगी, है ना? इस फिल्म को काफी सफल माना गया था. और हां, 2004 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब भी इनके नाम रहा था. मतलब खूबसूरती और टैलेंट का परफेक्ट पैकेज.

अगली हमारी देसी गर्ल, ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा! इनका भी जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में ही हुआ था. अब आप सोचो, जमशेदपुर से निकली एक लड़की ने कैसे पूरी दुनिया पर राज कर लिया! 'बाजीराव मस्तानी' से लेकर 'डॉन 2', 'बर्फी', 'दिल धड़कने दो', 'दोस्ताना' और 'फैशन' जैसी फिल्मों में प्रियंका ने ऐसा काम किया कि आज भी लोग इनके किरदारों को याद करते हैं. और 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतना? यार, वो तो पूरे देश के लिए गर्व की बात थी! तभी तो कहते हैं, देसी गर्ल परदेसी बाबू बनकर भी दिल तो हिंदुस्तानी ही रहता है.

बॉलीवुड के वो डायरेक्टर, जिनकी फिल्मों में प्यार और फिलॉसफी दोनों मिलती हैं – इम्तियाज अली! इनका कनेक्शन भी झारखंड से है. 'जब वी मेट' (2007) उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल है. फिर 'लव आज कल' (2009), 'रॉकस्टार' (2011), 'हाईवे' (2014) और 'तमाशा' (2015) जैसी फिल्में देकर इम्तियाज ने हमें प्यार के नए मायने समझाए. कभी-कभी इनकी फिल्में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती हैं, पर एंड में दिल को छू जाती हैं!

एक ज़माने की टॉप एक्ट्रेस, मीनाक्षी शेषाद्रि का भी झारखंड से गहरा नाता है. इनका जन्म झारखंड के सिंदरी शहर में हुआ था. वैसे इनका परिवार मूल रूप से तमिलनाडु से था, लेकिन पिता जी फर्टिलाइजर फैक्ट्री में काम करते थे, तो झारखंड ही उनका घर बन गया. मीनाक्षी ने 67 फिल्मों में काम किया और इनमें से कई तो सुपर हिट थीं. यार, पुराने एक्टर्स में भी क्या बात थी, एक-एक लुक में स्वैग झलकता था!

और अब हमारे सबके प्यारे 'मैडी', यानी आर माधवन! इनका जन्म 1 जून 1970 को जमशेदपुर में हुआ था. इनके पिताजी टाटा स्टील में मैनेजमेंट एग्जिक्यूटिव थे और मम्मी बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर. अब आप सोचो, इतने पढ़े-लिखे परिवार से आकर एक्टिंग में नाम कमाना, ये तो कोई मैडी ही कर सकता है! फिल्म 'थ्री इडियट्स' में उनका फरहान कुरैशी का किरदार तो उनकी असल जिंदगी से काफी मिलता-जुलता था. उनके पैरेंट्स भी चाहते थे कि वो इंजीनियर बनें और टाटा के लिए काम करें. पर मैडी ने अपनी राह चुनी और कमाल कर गए. उनकी एक्टिंग के साथ-साथ उनका विनम्र स्वभाव भी हमें बहुत पसंद आता है. इंजीनियर तो नहीं बने, पर दिल के इंजीनियर ज़रूर बन गए सबके!

तो देखा आपने, झारखंड ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सितारे दिए हैं! ये तो बस कुछ ही नाम हैं, इस लिस्ट में और भी कई टैलेंटेड लोग होंगे. आपके हिसाब से कौन सा स्टार झारखंड से है जिसका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था? बताओ यार, कमेंट्स में!