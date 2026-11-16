बॉक्स ऑफ़िस पर क्यों ढेर हो रही हैं हिंदी फ़िल्में? एक्सपर्ट्स ने खोली पोल!

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पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफ़िस पर हिंदी फ़िल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, और दर्शक अब 'फॉर्मूला फ़िल्मों' से दूरी बना रहे हैं. दक्षिण भारतीय फ़िल्मों के रीमेक से लोगों का जुड़ाव नहीं बन पा रहा और ऊपर से पटकथा लेखन में स्टार्स के मैनेजरों की दखलअंदाज़ी भी एक वजह बताई जाती है. ये कुछ ऐसी वजहें हैं, जो सिनेमाघरों तक दर्शकों को आने से रोक रही हैं.

हमें लगता है कि जब फिल्में इतनी मेहनत से बनती हैं, तो ऐसे फ्लॉप होने पर बहुत दुख होता है. लेकिन सवाल ये है कि कोरोना महामारी के बाद दर्शकों की पसंद इतनी बदल क्यों गई है और उन्हें सिनेमाघरों तक वापस कैसे बुलाया जाए? इस पर हमने ट्रेड विश्लेषकों और फ़िल्म निर्माताओं से खास बातचीत की.

महामारी के बाद बदल गई है कहानी

ट्रेड विश्लेषक तरण आदर्श के मुताबिक, बॉलीवुड का फ़िल्म मॉडल बहुत रिस्की है क्योंकि हर शुक्रवार को फ़िल्म की सक्सेस या फेलियर सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्शकों की पसंद पर टिकी होती है. उन्होंने बताया कि कई बार सबसे बड़े सितारों की फ़िल्में भी नहीं चल पातीं, जबकि अचानक किसी नए कलाकार को सफलता मिल जाती है. कोई नहीं कह सकता कि कौन सी फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर धमाल मचाएगी और कौन सी दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी.

उनका मानना है कि कोरोना महामारी ने हिंदी सिनेमा के कारोबार में अनिश्चितता और बढ़ा दी है. लॉकडाउन में लोगों ने ओटीटी, टीवी और साउथ की डब फ़िल्में खूब देखीं, जिसने उनकी सोच और पसंद को पूरी तरह बदल दिया. उन्हें पहले से ज़्यादा आधुनिक और बेबाक कहानियाँ देखने को मिलीं. तरण आदर्श ने कहा कि जो लोग साउथ की डब फ़िल्में देख रहे थे, उन्हें लगा कि बॉलीवुड की मसाला फ़िल्मों में अब पहले वाला मज़ा नहीं रहा. जबकि मेट्रो शहरों में सामाजिक मुद्दों पर बनी फ़िल्में चलने लगीं और मसाला फ़िल्मों का तो मज़ाक उड़ने लगा. इससे बॉलीवुड अपने बड़े दर्शक वर्ग से दूर होता चला गया.

तरण बताते हैं कि महामारी के बाद दर्शक अब सोच-समझकर फ़िल्म चुनते हैं. यही वजह है कि कई फ़िल्में अच्छी ओपनिंग नहीं कर पातीं, वहीं 'पुष्पा', 'जवान' और 'एनिमल' जैसी फ़िल्में बॉक्स ऑफ़िस पर गर्दा उड़ा देती हैं. इन फ़िल्मों ने साबित कर दिया कि सिनेमा आज भी शहरी और शिक्षित दर्शकों के साथ-साथ आम जनता तक पहुँच बना सकता है. इसलिए तरण आदर्श कहते हैं कि मसाला फ़िल्मों की वापसी ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े दर्शक वर्ग को खींचती हैं.

उन्होंने ये भी कहा कि महानगरों से बाहर के दर्शकों को भी सिनेमा से जोड़ना ज़रूरी है, जिसमें सिंगल स्क्रीन थिएटरों का बड़ा रोल है. कुछ चुनिंदा शहरों में ही दर्शक अर्बन फ़िल्में देखना पसंद करते हैं. ये उन फ़िल्म निर्माताओं के लिए एक आईना है, जो सिर्फ़ एक ख़ास तरह की फ़िल्म बनाना चाहते हैं और मसाला सिनेमा को हल्का मानते हैं. तरण आदर्श का मानना है कि फ़िल्म इंडस्ट्री का अस्तित्व ही मास सिनेमा पर टिका है. 'वेलकम टू द जंगल', 'धमाल 4', 'आवारापन 2', 'धुरंधर', 'धुरंधर 2', 'भूत बंगला' और 'हनुमान अंश' जैसी फ़िल्मों ने महानगरों से बाहर शानदार बिज़नेस किया है.

'स्टार मैनेजर' vs 'फिल्ममेकर': किसकी चल रही है?

हिंदी सिनेमा के अच्छा प्रदर्शन न कर पाने की एक और बड़ी वजह 'सितारों के इर्द-गिर्द पनप रही मैनेजर संस्कृति' है. इन मैनेजरों का फ़िल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं होता और न ही इन्हें इसकी नब्ज़ की समझ होती है. ये उन पुराने और अनुभवी फ़िल्म निर्माताओं को नज़रअंदाज़ करते हैं, जिनके पास सालों का तजुर्बा है. मैनेजरों को लगता है कि ये फ़िल्मकार 'बीते ज़माने' के हैं. लेकिन सच्चाई ये है कि फ़िल्में बोर्डरूम में नहीं, बल्कि प्यार, जुनून और लगन से बनती हैं.

तरण आदर्श का कहना है कि दर्शकों को खींचने में संगीत का हमेशा से बड़ा हाथ रहा है. पहले फ़िल्मों के गाने रिलीज़ से काफ़ी पहले आ जाते थे और फ़िल्म के ब्रांड एंबेसडर का काम करते थे, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाते थे. लेकिन आजकल संगीत और लेखन को उतना टाइम नहीं दिया जाता. कई बार कहानी सुनाते वक्त कुछ और होती है और पर्दे पर आते-आते इतनी बदल जाती है कि दोनों अलग फ़िल्में लगती हैं. तरण आदर्श ने साफ़ कहा कि कलाकारों को स्क्रिप्ट राइटिंग और फ़िल्म निर्माण के दूसरे विभागों में दखल देना बंद कर देना चाहिए.

'सही कहानी' और 'सही बजट': फ़िरोज़ नाडियाडवाला का फ़ॉर्मूला

निर्माता फ़िरोज़ ए. नाडियाडवाला कहते हैं कि बॉलीवुड में फ़िल्म की सफलता उसकी कहानी, सब्जेक्ट और सही कास्टिंग पर टिकी है. अगर कहानी बढ़िया हो और उसके हिसाब से सही कलाकार चुने जाएँ, तो फ़िल्म के फ्लॉप होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. नाडियाडवाला ने इस साल 'वेलकम 4' बनाई, जिसने दुनिया भर में लगभग 200 करोड़ रुपये कमाए. उनके मुताबिक, जब कहानी सही हो और एक्टर्स भी फिट हों, तो रिस्क कम हो जाता है.

उन्होंने बड़े बजट की फ़िल्म और फिजूलखर्ची वाली फ़िल्म के बीच का अंतर भी समझाया. एक बड़ी बजट की फ़िल्म वो होती है, जिसमें हर पैसा सोच-समझकर ख़र्च किया जाता है और उसका असर स्क्रीन पर साफ़ दिखता है. ऐसी फ़िल्म का रिस्क बहुत कम हो जाता है. वहीं, जब बार-बार री-शूटिंग होती रहे या बजट हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो रिस्क भी बढ़ता है.

फ़िरोज़ ए. नाडियाडवाला का कहना है कि हमारा फोकस ऐसी फ़िल्म बनाने पर होना चाहिए, जिसे पूरा परिवार साथ में देख सके और जिसका बजट भी कंट्रोल में रहे. फ़िल्म बनाने से पहले ये भी देखना चाहिए कि रिलीज़ से पहले कितनी कमाई की उम्मीद है. फ़िल्म तय समय पर पूरी हो, क्वालिटी से कोई समझौता न हो और बजट भी न बढ़े. रिलीज़ के बाद सिर्फ़ बॉक्स ऑफ़िस ही नहीं, बल्कि डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूज़िक राइट्स से होने वाली कमाई पर भी ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आपका प्रोडक्ट एंटरटेनिंग है, तो आपको दर्शकों की नब्ज़ समझनी होगी. आप लोगों को डराकर, रुलाकर, हँसाकर या रोमांचित करके एंटरटेन कर सकते हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी कंपनी के लिए 'फ़ैमिली यूनिवर्स' शब्द गढ़ा है, जिसका मतलब है ऐसा मनोरंजन जो पूरा परिवार साथ देख सके और किसी को असहज महसूस न हो. स्टार पावर से आपको कुछ दर्शक तो मिल सकते हैं, लेकिन फ़िल्म चलाने के लिए सिर्फ़ स्टार का नाम काफी नहीं होता. क्या ये बात सही नहीं है कि आजकल कहानी ही किंग है?