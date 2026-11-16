अरुण गोविल: राम बनकर मिली ऐसी पहचान, आज भी लोग छूते हैं पैर और घरों में होती है तस्वीर की पूजा!

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दिग्गज एक्टर अरुण गोविल, को रामानंद सागर के 'रामायण' सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाकर जो पहचान मिली, उसकी बात ही कुछ और है. सोचो, एक रोल आपकी ज़िंदगी को इस कदर बदल दे कि आज भी आप उसी के लिए जाने जाओ! ये कोई मज़ाक नहीं, बल्कि अरुण गोविल की असलियत है, जहाँ लोग उन्हें आज भी राम के रूप में देखते हैं. अब जाकर अरुण गोविल ने इस पूरी कहानी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि कैसा लगता है जब आप इतने बड़े रोल में 'फँस' जाते हो.

'स्क्रीन' को दिए एक इंटरव्यू में अरुण गोविल ने खुलासा किया कि राम का किरदार निभाने के बाद उनकी छवि इतनी मजबूत हो गई थी कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए ये सोचना मुश्किल हो गया था कि अब उन्हें क्या रोल दें. ये बात तो समझ आती है, क्योंकि जब कोई एक किरदार अमर हो जाए, तो उसके बाद दूसरे रोल में फिट होना वाकई मुश्किल होता है. कई सालों तक वो इसी 'इमेज ट्रैप' में फंसे रहे, जहाँ उन्हें बस राम के रूप में ही देखा जाता था. लेकिन, उनका नज़रिया इस पर एकदम अलग है.

अरुण गोविल का मानना है कि भगवान राम ने उन्हें जो मान-सम्मान दिया है, उसकी कोई तुलना नहीं. उन्होंने साफ कहा कि अगर उस समय वो कई और फिल्में या टीवी एपिसोड्स कर भी लेते, तो भी उन्हें वो सब नहीं मिलता, जो राम के किरदार ने उन्हें दिया. उन्होंने कहा, "अगर मैं उस समय फिल्में या टीवी में काम कर रहा होता, तो मेरे प्रोजेक्ट्स बढ़ जाते, लेकिन राम ने मुझे जो दिया है, उसकी कोई तुलना नहीं है."

अब ये बात सुनकर हमें भी सोचना पड़ता है कि एक एक्टर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी! अरुण गोविल ने बताया कि आज भी लोग उन्हें इतना सम्मान देते हैं. नई पीढ़ी के लोग भी उनके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं. जब वो किसी कमरे में एंट्री करते हैं, तो लोग उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं. ये सम्मान किसी भी एक्टर के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है.

अरुण गोविल को लगता है कि अगर राम का किरदार नहीं होता, तो उन्हें ये सब कभी नहीं मिलता. उन्होंने ये भी सलाह दी कि ज़िंदगी में हमेशा फायदे-नुकसान को तौलकर देखना चाहिए. क्या पता, जो चीज़ आपको 'ट्रैप' लग रही हो, वही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाए! उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में जो मुझे मिला, वो किसी और को कभी मिला होगा." वाकई, साल 1987 से लेकर आज तक, उनकी तस्वीर न जाने कितने घरों में आज भी पूजी जाती है. ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं.

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने राम और दशरथ का किरदार निभाते समय क्या कोई खास सावधानी बरती थी, तो उनका जवाब काफी सुलझा हुआ था. उन्होंने कहा कि ये लोगों की अपनी राय है और उनके सोचने का तरीका है. उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी रोज़ पूजा करते हैं और उनकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव है. सुबह और शाम, लगभग एक घंटे तक पूजा करना उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है. ये चीज़ें उनके रूटीन में शामिल हैं, इसलिए उनके लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. उनके लिए सभी दिन एक जैसे हैं और हर काम एक जैसा है.

तो बताओ, ऐसा 'इमेज ट्रैप' किसे नहीं चाहिए, जहाँ लोग आपको इतना सम्मान दें?