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आप ही सोचिए, जब आपके फेवरेट सिंगर आपके सामने हों, तो दिल में क्या फीलिंग आती है! रायपुर से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स के साथ 20 नवंबर को कुछ ऐसा ही हुआ. उनके बीच बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम भी सफर कर रहे थे और जैसे ही यात्रियों को इस बात का पता चला, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

फिर क्या था, यात्रियों ने बिना देर किए सोनू निगम के लोकप्रिय गाने गाना शुरू कर दिया! यात्रियों ने 'कल हो ना हो' और 'मैं अगर कहूं' जैसे सुपरहिट गाने गाकर सोनू को ऐसा सरप्राइज दिया कि वो खुद भी चौंक गए. सोनू निगम इस प्यारे से पल को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने फोन से यात्रियों का ये खास वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, ताकि इस यादगार लम्हे को हमेशा के लिए संजो सकें.

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई! फ्लाइट जब मुंबई पहुंची और सीट बेल्ट साइन भी बंद हो गया, तब भी कई यात्री अपनी सीटों पर ही बैठे रहे. उनकी आंखों में उम्मीद थी कि सोनू निगम उनके लिए कुछ गाएंगे. और यार, सोनू निगम ने उनका दिल बिल्कुल नहीं तोड़ा! उन्होंने तुरंत माइक संभाला और शुरू हो गया असली मिनी कॉन्सर्ट. फ्लाइट की वो शांत सी केबिन अचानक से गानों की धुन से गूंज उठी.

सोनू निगम ने अपने जादू भरे सुरों से 'किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना', 'तुझे लगे ना नजरिया' और एक बार फिर 'कल हो ना हो' जैसे गाने सुनाए. फ्लाइट में बैठे हर यात्री ने इस अचानक मिले परफॉर्मेंस का जी भरकर आनंद लिया. कौन सोच सकता था कि फ्लाइट जर्नी में ऐसा भी कुछ हो सकता है! इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और क्यों न फैले, ऐसा नजारा कौन मिस करेगा?

खुद सोनू निगम ने भी इस खास पल का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने इसके साथ लिखा कि 'इस तरह का प्यार सिर्फ सपनों में होता है' और साथ ही यात्रियों का दिल से शुक्रिया भी अदा किया. यार, इतने सालों से सोनू निगम अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत रहे हैं. करीब चार दशक से हिंदी और कई दूसरी भाषाओं में 1,000 से भी ज्यादा गाने गा चुके हैं वो. उनका गाना मतलब ब्लॉकबस्टर! सच में, फ्लाइट में हुआ ये अचानक मिनी कॉन्सर्ट यात्रियों के लिए जिंदगी भर का एक्सपीरियंस बन गया. क्या पता अगली बार आपकी फ्लाइट में कौन सा स्टार मिल जाए और आपकी भी लग जाए लॉटरी!