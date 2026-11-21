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बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में हैं. लंबे समय से यूके बेस्ड बिजनेसमैन कबीर के साथ उनके रिलेशनशिप की खबरें उड़ रही हैं. हालांकि, दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को खुलकर नहीं स्वीकारा, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी छोटी-छोटी हरकतें फैंस को खूब एक्साइटेड कर देती हैं. अब कृति ने कबीर के जन्मदिन पर ऐसा पोस्ट शेयर किया है कि फैंस के बीच उनकी शादी तक की चर्चा शुरू हो गई है!

दरअसल, 19 नवंबर को कबीर का बर्थडे था और इस खास मौके पर कृति ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर उनकी एक तस्वीर साझा की. इस फोटो में कबीर एक खूबसूरत सनसेट बैकग्राउंड के सामने पोज़ दे रहे थे, और उनका मज़ेदार चेहरा इस तस्वीर को और भी दिलचस्प बना रहा था. कृति ने इसके साथ सिर्फ तीन शब्द लिखे – "Happy Birthday Cutie!" बस फिर क्या था, इस छोटे से बर्थडे विश ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया.

कृति के इस प्यारे से पोस्ट को देखकर फैंस अपनी खुशी छिपा नहीं पाए. सोशल मीडिया पर लोग दोनों की जोड़ी को लेकर तरह-तरह के कमेंट करने लगे. एक यूजर ने Reddit पर लिखा, "मुझे लगता है कि ये दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं. तीन साल हो गए हैं." वहीं, एक दूसरे यूजर ने कबीर की किस्मत पर प्यार लुटाया. कुछ फैंस तो सीधे पूछने लगे कि आखिर दोनों शादी कब कर रहे हैं! एक बर्थडे पोस्ट ने फैंस को उनकी लव स्टोरी के अगले पड़ाव, यानी शादी के सपने दिखाने शुरू कर दिए हैं.

कृति और कबीर के रिश्ते की चर्चा मार्च 2024 में शुरू हुई थी, जब लंदन से एक तस्वीर वायरल हुई थी. उसमें कृति एक मिस्ट्री मैन का हाथ थामे नजर आई थीं, जिसकी पहचान बाद में कबीर के तौर पर हुई थी. इसके कुछ महीनों बाद जुलाई 2024 में दोनों के ग्रीस के मायकोनोस में साथ वक्त बिताने और कृति का बर्थडे मनाने की खबरें भी सामने आई थीं. उनकी छुट्टियों की तस्वीरें, पब्लिक आउटिंग और सोशल मीडिया पर होने वाली ये छोटी-छोटी हरकतें लगातार डेटिंग की अटकलों को हवा देती रही हैं. हालांकि, कृति और कबीर दोनों ने ही अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है.

इस रूमर्ड लव स्टोरी का एक दिलचस्प पहलू दोनों की उम्र का अंतर भी है. कृति सेनन का जन्म 27 जुलाई 1990 को हुआ था, वहीं कबीर ने 19 नवंबर को अपना 27वां जन्मदिन मनाया है. यानी दोनों के बीच करीब नौ साल का उम्र का फासला है. कबीर को यूके बेस्ड बिजनेसमैन बताया जाता है. अब देखना ये है कि ये 'क्यूटी' वाली लव स्टोरी शादी तक पहुंचती है या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चलती रहेगी!