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दिसंबर का महीना फिल्मों के लिए बड़ा होने वाला है. बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों से दमदार फिल्में रिलीज होने को तैयार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज जिन दो फिल्मों का है, वो हैं शाहरुख खान की 'किंग' और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की 'एवेंजर्स डूम्सडे'.

'किंग' के साथ शाहरुख खान तीन साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, जो उनके फैंस के लिए एक बड़ी खबर है. फैंस को उम्मीद है कि शाहरुख अपनी स्टार पावर से इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देंगे. पर ‘किंग’ को असली टक्कर ‘एवेंजर्स डूम्सडे’ से ही मिलने वाली है. ऐसा लग रहा है कि मार्वल की ये फिल्म सिर्फ विदेशों में ही नहीं, बल्कि इंडिया में भी शाहरुख की फिल्म को कड़ी चुनौती देगी.

'एवेंजर्स डूम्सडे' 17 दिसंबर को इंडिया में रिलीज होगी, और स्रोत के मुताबिक रिलीज में अभी 27 दिन बचे थे, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ने वाला सिलसिला चार दिन पहले ही शुरू हो गया. इन चार दिनों में फिल्म ने ब्लॉक्ड टिकट मिलाकर चालीस करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. अनुमान तो ये भी है कि फिल्म अपने पहले दिन सौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा की ओपनिंग ले सकती है. अगर ऐसा होता है, तो ये किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए एक नया रिकॉर्ड होगा.

हाल के दिनों में किसी हॉलीवुड फिल्म, खासकर किसी MCU फिल्म के लिए इंडियन ऑडियंस में इतनी दीवानगी कम ही देखने को मिली है. पिछले सात सालों में MCU की गिनी-चुनी फिल्में ही ऐसी हैं, जिन्हें ऑडियंस ने सच में पसंद किया हो. तो आखिर 'एवेंजर्स डूम्सडे' में ऐसा क्या है जो लोग इसके लिए इतने क्रेजी हो रहे हैं, खासकर इंडियंस? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक ही नाम: रॉबर्ट डाउनी जूनियर (RDJ).

RDJ की MCU में वापसी हो रही है और वो भी सात साल बाद! पिछली बार ‘एंडगेम’ में जो शख्स हीरो बनकर मरा था, वो अब सबसे बड़ा विलेन बनकर लौट रहा है. जब इस बात का खुलासा हुआ कि RDJ डॉ. डूम बनकर वापसी कर रहे हैं, तभी से मार्वल फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. RDJ के अलावा, फिल्म में और भी कई सुपरहीरो के कैमियो हैं. नई एवेंजर्स की टीम के साथ-साथ ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका (स्टीव रॉजर्स), पुरानी एक्स-मेन टीम और फैंटेस्टिक फोर के सभी सदस्य अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं. और तो और, अफवाहें ये भी हैं कि टोबी मैग्वायर वाला स्पाइडरमैन और डेडपूल-वुलवरीन के बीच एक तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी. ये सब अपनी दुनिया बचाने की कोशिश में हैं, क्योंकि मार्वल का मल्टीवर्स खत्म हो रहा है. मतलब ये फिल्म नहीं, सुपरहीरो की महापंचायत होने वाली है!

इस फिल्म को जो और एंथनी रूसो ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने सात साल पहले ‘एवेंजर्स एंडगेम’ बनाई थी. उनकी वापसी भी एक और बड़ा कारण है, जिसके लिए इंडिया में 'डूम्सडे' को लेकर इतना क्रेज है. अब देखना ये है कि क्या इस हाईप के दम पर 'एवेंजर्स डूम्सडे' वाकई बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचेगी या ‘किंग’ की बादशाहत कायम रहेगी?