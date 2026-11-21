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बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी फिल्म 'हनुमान अंश' ने सबको हैरान कर दिया है. महज दो करोड़ रुपये के बजट में बनी इस डिवोशनल फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन इसकी इस कामयाबी पर बॉलीवुड की चुप्पी ने अब डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी को खफा कर दिया है. उन्होंने खुलकर सवाल उठाया है कि आखिर बड़े-बड़े लोग इस 'छोटी' फिल्म पर बात क्यों नहीं कर रहे?

विशाल चतुर्वेदी की यह फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, जिसमें शोभिनव सत्या ने बाबा का किरदार निभाया है. 'हनुमान अंश' इस साल की सबसे चौंकाने वाली सफल फिल्मों में से एक रही है. शुरू के 15 दिनों तक न तो फिल्म का कोई खास बज था और न ही कमाई, पर फिर क्या हुआ? दर्शकों के बीच पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म की किस्मत चमका दी. 'टॉक्सिक', 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' जैसी बड़ी फिल्मों के बीच भी 'हनुमान अंश' ने अपनी जगह बनाई और लोगों का दिल जीत लिया.

विशाल चतुर्वेदी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए 'स्क्रीन' से बातचीत में कहा, "एक बड़ी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के बाद मैंने कई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखें, लेकिन क्योंकि हमारी फिल्म छोटी थी और फर्स्ट डायरेक्टर की बनी हुई थी, इसलिए मैंने किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस या फिर किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा. यह बहुत हैरान करने वाली बात थी."

उन्होंने उन बड़े दिल वाले लोगों का भी जिक्र किया जिन्होंने 'हनुमान अंश' की तारीफ की. विशाल चतुर्वेदी के अनुसार, वरुण धवन और वीरेंद्र सहवाग जैसे कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज ने फिल्म की खुले दिल से सराहना की है. हालांकि, कोई भी बड़ा स्टूडियो या स्थापित प्रोडक्शन हाउस फिल्म की सफलता को लेकर सामने नहीं आया.

डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी का मानना है कि 'हनुमान अंश' ने एक पुरानी धारणा को तोड़ दिया है. उन्होंने कहा, "सिनेमा आम लोगों का माध्यम है. दर्शक फिल्म देखते हैं और तय करते हैं कि वह अच्छी है या नहीं." अब जब जनता ने अपनी पसंद का फैसला सुना दिया है, तो क्या बॉलीवुड अभी भी इसे 'नजरअंदाज' करता रहेगा?