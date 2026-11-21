मनोरंजन

हम सबके फेवरेट सिंगर-सॉन्गराइटर अनुव जैन ने इस बार कुछ ऐसा किया है, जिसकी उम्मीद शायद कम लोगों को थी! उन्होंने ओटीटी की दुनिया में धमाकेदार एंट्री मारते हुए 'कॉल मी बे' सीजन 2 के लिए अपना नया गाना 'तू कह दे तो' रिलीज कर दिया है। ये सिर्फ एक नया गाना नहीं है, बल्कि अनुव के करियर में कई 'पहली बार' लेकर आया है।

ये ट्रैक अनुव का सोलहवां ओरिजिनल गाना है और सबसे खास बात ये कि ये पहली बार है जब वो किसी म्यूजिक वीडियो में कैमरे के सामने खुद नज़र आए हैं। अब तक अपने गानों और आवाज़ से दिल जीतने वाले अनुव इस बार वीडियो में भी दिखे हैं, और ये किसी ओटीटी सीरीज़ के लिए उनका पहला म्यूजिकल रिलीज़ भी है। इस गाने में अनन्या पांडे, गुरफतेह पीरजादा, विहान समत और 'कॉल मी बे' सीजन 2 के दूसरे कलाकार भी दिख रहे हैं, जो इसे सीरीज़ की दुनिया का हिस्सा बनाता है।

कॉन्सर्ट में मिली पहली झलक, फैंस हुए क्रेजी!

इस गाने को लेकर फैंस के बीच उत्सुकता तब से बनी हुई थी, जब अनुव जैन ने कोची में हुए अपने कॉन्सर्ट में इसकी पहली झलक दिखाई थी। उस दौरान उन्होंने रिलीज़ न हुए इस गाने पर परफॉर्म किया और बताया कि ये उनका सोलहवां ओरिजिनल ट्रैक है। कॉन्सर्ट की परफॉरमेंस के वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए थे और फैंस ने पूरे गाने को सुनने की अपनी बेताबी भी खुलकर ज़ाहिर की थी। लाइव दर्शकों के लिए एक खास सरप्राइज़ के तौर पर शुरू हुआ ये गाना अब दुनिया भर के श्रोताओं के लिए उपलब्ध है, और हमें कहना पड़ेगा, इंतज़ार फलदायी रहा!

भावनाओं का अनोखा मेल और अनन्या का रिएक्शन

'तू कह दे तो' के बोल खुद अनुव जैन ने लिखे हैं, इसका संगीत भी उन्होंने तैयार किया है और इसे प्रोड्यूस भी किया है। ये गाना उन भावनाओं को आवाज़ देता है जब कोई अपने मन की बात कहना चाहता है, लेकिन सामने वाले की ओर से पहल होने का इंतज़ार करता है। इसके बोलों में वो झिझक, अनकही भावनाएं और प्यार में पड़ने के दौरान महसूस होने वाले अहसासों को बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है। गाने की धुन और इसका इमोशनल अंदाज़ अनुव की खास गीत लेखन शैली को दर्शाता है। अनुव ने खुद बताया कि कोची कॉन्सर्ट में गाने की पहली परफॉरमेंस के दौरान उन्हें दर्शकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, और लोगों का उनके गाने से बिना पूरा सुने ही जुड़ जाना उनके लिए बहुत खास रहा। उन्होंने ऋषभ जोशी के साथ इसके प्रोडक्शन में भी साझेदारी की है।

अभिनेत्री अनन्या पांडे ने भी इस गाने को लेकर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से अनुव जैन का संगीत सुनती और पसंद करती रही हैं, इसलिए 'कॉल मी बे' सीजन 2 में उनका गाना शामिल होना उनके लिए बहुत स्पेशल है। अनन्या के मुताबिक, अनुव के लिखे गीतों में एक अलग तरह की ईमानदारी होती है, जो श्रोताओं को उनसे जोड़े रखती है। उन्होंने बताया कि 'तू कह दे तो' सुनते ही वो इससे कनेक्ट हो गई थीं, क्योंकि ये गाना प्यारे और परिचित एहसासों को बहुत खूबसूरती से सामने लाता है। अनुव के साथ म्यूजिक वीडियो में समय बिताना भी उनके लिए यादगार रहा।

'कॉल मी बे सीजन 2' की दुनिया से परिचय

अनुव जैन के गाने कई लोगों के खास पलों और प्रेम कहानियों का हिस्सा रहे हैं, और 'तू कह दे तो' के ज़रिए वो अपनी इसी भावनात्मक गीत लेखन शैली को 'कॉल मी बे' की मॉर्डन और कलरफुल दुनिया के साथ जोड़ रहे हैं। ये ट्रैक आगामी सीरीज़ की कहानी की झलक देने के साथ-साथ दर्शकों को अनुव जैन के एक नए अवतार से भी मिलवा रहा है।

'कॉल मी बे' सीजन 2 का निर्माण धर्माटिक एंटरटेनमेंट ने किया है, जिसके निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्वा मेहता हैं। सोमेन मिश्रा और कॉलिन डी'कुन्हा कार्यकारी निर्माता हैं। इशिता मोइत्रा ने इस सीरीज़ की रचना की है और इसकी कहानी उन्होंने समीना मोटलेकर, रोहित नायर और निताल चंदराना के साथ मिलकर लिखी है। आठ एपिसोड वाली इस कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ का निर्देशन कॉलिन डी'कुन्हा ने किया है।

सीरीज़ का प्रीमियर 17 दिसंबर 2026 को प्राइम वीडियो पर होगा। इसमें बे की कहानी आगे बढ़ेगी, जहां उसका करियर तो तेज़ी पकड़ता है, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी में उलझनें बढ़ती जाती हैं। उसका पूर्व पति वापस आ जाता है, बॉस नई मुश्किलें खड़ी करता है और एक नई बहन की एंट्री उसके 'बहन कोड' को चुनौती देती है। इस सीजन में अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में दिखेंगी, और उनके साथ वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफरी, निहारिका लायरा दत्त, लिसा मिश्रा और मिनी माथुर भी अपने पुराने किरदारों में वापसी करेंगे। श्रुति हासन एक नए और महत्वपूर्ण किरदार में दिखेंगी। तो क्या आप इस नए गाने और सीरीज़ के लिए तैयार हैं?