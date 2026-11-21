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कौन कहता है कि बड़ी सफलता के लिए करोड़ों के बजट और बड़े-बड़े स्टार्स की लाइन लगनी चाहिए? निर्देशक विनोद कापड़ी की फ़िल्म 'पायर' ने तो ये सारी धारणाएं ही धड़ाम कर दी हैं!

ना कोई तगड़ा प्रमोशन, ना महंगे-महंगे विज्ञापन, बस एक दिल को छू लेने वाली कहानी के दम पर 'पायर' ने दुनिया भर के फ़िल्म फेस्टिवल्स में अपना सिक्का जमा लिया है. सोचिए, सिर्फ़ ढाई करोड़ रुपये में बनी इस फ़िल्म ने अब तक 18 इंटरनेशनल अवॉर्ड्स अपनी झोली में डाल लिए हैं! और इनमें से 15 तो 'बेस्ट फ़िल्म' के ही हैं. अब ये कमाल नहीं तो क्या है?

इस फ़िल्म की सबसे यूनीक बात पता है क्या है? इसके लीड एक्टर्स, जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में इसी फ़िल्म से 'एंट्री' मारी है. जी हां, अस्सी साल के रिटायर्ड आर्मी जवान पदम सिंह कपरी और सत्तर साल की हीरा देवी ने इसमें पदम और तुलसी का किरदार निभाया है. सोचो, इस उम्र में ये कमाल! उत्तराखंड के ख़ूबसूरत मगर अकेले पहाड़ों की पृष्ठभूमि पर बनी ये कहानी कितनी असली लगती है, क्योंकि पदम और तुलसी के रोल में इन एक्टर्स ने अपनी असल ज़िंदगी के अनुभव ही परदे पर उतार दिए हैं. जब अपनी कहानी होती है, तो वो दिल को सीधी लगती है, है ना?

'पायर' की कहानी उत्तराखंड के कुमाऊं के एक ऐसे गाँव की है, जहाँ से पलायन के कारण लोग धीरे-धीरे जा चुके हैं. अब उस वीरान होते गाँव में सिर्फ़ पदम और तुलसी अकेले रह गए हैं. फ़िल्म उनके तीस साल पुराने इंतज़ार की कहानी कहती है, जब उनका बेटा उन्हें छोड़कर कहीं चला गया था. और फिर एक दिन, बेटे की एक चिट्ठी आती है, जिसमें उसके गाँव लौटने की ख़ुशख़बरी होती है. ये चिट्ठी उनके बुढ़ापे और अकेलेपन में एक नई उम्मीद की किरण बनकर चमकती है. सोचो, कितना इमोशनल मोमेंट होगा वो!

'पायर' का मतलब चिता है और ये नाम कहानी के गहरे मतलब को बताता है. ये बुढ़ापे के डर और अकेलेपन की कड़वी सच्चाई को दिखाता है. विनोद कापड़ी ने इस कहानी को इतने दिल से लिखा है कि पहाड़ों पर ज़िंदगी की मुश्किलें और बुज़ुर्गों का संघर्ष सीधे आपके कलेजे में उतर जाता है. और इसका संगीत? वो तो ऑस्कर विजेता माइकल डैना ने तैयार किया है, और बोल लिखे हैं हमारे गुलज़ार साहब ने! अब बताओ, ये कोई छोटी बात है क्या?

इस फ़िल्म का सफ़र 28वें टालिन ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल से शुरू हुआ, जहाँ इसे 'ऑडियंस अवॉर्ड' मिला. और फिर क्या था, बेंगलुरु से लेकर लंदन, स्पेन, बोस्टन और स्टटगार्ट तक, हर जगह इसने धमाल मचा दिया! इसे कहते हैं 'ग्लोबल अपील'. बिना किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस या स्टूडियो के सपोर्ट के, 'पायर' ने अपनी कहानी की ताक़त से ये बता दिया है कि सिनेमा में सब्जेक्ट की गहराई और ईमानदारी ही असली किंग होती है, बाकी सब तो मोह माया है. अभी भी लोग इसकी यूनीक कास्टिंग और इमोशनल कहानी की वजह से इसकी बातें कर रहे हैं. अब ऐसे फ़िल्ममेकर्स को कौन नहीं देखना चाहेगा जो सिर्फ़ दिल से कहानी सुनाते हैं?