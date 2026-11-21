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श्रीलीला, साउथ की वो अदाकारा जिनकी फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है, उनकी दीवानगी का एक और लेवल शुक्रवार को चेन्नई में देखने को मिला। अपनी मच अवेटेड फिल्म 'ओम' का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए वो कमला सिनेमाज पहुंच गईं। सोचा होगा, आराम से फिल्म देखेंगी, फैंस से मिलेंगी। थिएटर के अंदर तो सब ठीक रहा – उन्होंने दर्शकों के साथ बड़े प्यार से फिल्म देखी, उनका अभिवादन किया और उनके साथ कुछ यादगार पल भी बिताए। लेकिन असली बवाल तो तब कटा जब वो बाहर निकलीं!

बाहर निकलते ही जो नजारा था, उसे देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। फैंस का एक ऐसा हुजूम टूट पड़ा कि एक्ट्रेस को देखकर ऐसा लगा, जैसे कोई बेकाबू सैलाब उमड़ पड़ा हो। हर कोई बस श्रीलीला की एक झलक पाने को बेताब था, कोई उनके साथ एक सेल्फी के लिए मरे जा रहा था। सोशल मीडिया पर जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि एक्ट्रेस चारों तरफ से भीड़ में बुरी तरह फंसी हुई हैं। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि सिक्योरिटी गार्ड्स के भी पसीने छूट गए। मानो श्रीलीला को उस भीड़ से सुरक्षित बाहर निकालना किसी हाई-लेवल मिशन से कम नहीं था! सिक्योरिटी गार्ड्स को आगे आकर रास्ता बनाना पड़ा और एक्ट्रेस को सुरक्षित उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया।

इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद, जब श्रीलीला ने मीडिया से बात की तो वो अपनी नई फिल्म 'ओम' को लेकर फुल ऑन एक्साइटेड मूड में दिखीं। उन्होंने थिएटर में दर्शकों के साथ फिल्म देखने के अनुभव को "बहुत ही खूबसूरत" बताया और कहा कि वो इसके लिए "बेहद आभारी" हैं। उनके लिए तो ये किसी "सपने के सच होने जैसा" था, श्रीलीला ने लोगों से दिल खोलकर गुजारिश की कि वो ये फिल्म जरूर देखें और अपना रिव्यू दें। उनका कहना था कि फिल्म के सभी किरदारों ने इसमें जान डाल दी है, हालांकि वो अपनी फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकतीं, क्योंकि वो खुद इसका हिस्सा हैं। अब एक्ट्रेस इतना खुश हैं, तो फिल्म में कुछ तो बात होगी ही, है ना?

बात करें फिल्म 'ओम' की, तो इसे लेकर पहले से ही तगड़ा बज बना हुआ था। और क्यों न हो, फिल्म में सितारों की पूरी फौज जो है! धनुष, साई पल्लवी, ममूटी, नसीरुद्दीन शाह और खुद श्रीलीला जैसे धुरंधर कलाकार एक साथ पर्दे पर अपना जादू बिखेर रहे हैं। ये मल्टीस्टारर फिल्म शुक्रवार को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

श्रीलीला के इस धमाकेदार थिएटर विजिट के वीडियोज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं। फैंस का ये बेतहाशा क्रेज साफ दिखाता है कि श्रीलीला सिर्फ पर्दे पर अपनी अदाओं से ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। पर कभी-कभी ये दीवानगी थोड़ी खतरनाक भी हो सकती है, क्या नहीं? हमें तो लगता है कि स्टार्स को अब अपनी फिल्मों का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए कोई सीक्रेट प्लान बनाना होगा, वरना भीड़ कहीं अनर्थ न कर दे!