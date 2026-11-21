मनोरंजन

हिंदी सिनेमा के जाने-माने एक्टर अनुपम खेर, जो अपने दमदार किरदारों और बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं, इन दिनों अपनी 'नेट वर्थ' और अपनी खास लाइफस्टाइल चॉइस को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने बारे में फैलाई जा रही कई बातों पर से पर्दा उठाया है.

नेट वर्थ के बड़े-बड़े दावे? अनुपम खेर ने इस पर अपना रिएक्शन दे दिया है. इंटरनेट पर उनकी कुल संपत्ति 400-500 करोड़ रुपये बताई जा रही थी, जिस पर एक्टर ने साफ कहा है कि उनके पास इसका 10% भी नहीं है. उन्होंने इन झूठी खबरों पर अपनी नाराजगी भी जताई.

किराए के घर में 'आजादी' का एहसास

अनुपम खेर ने बार-बार इस बात का जिक्र किया है कि वे अपना घर खरीदने के बजाय किराए के अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं. यह एक ऐसा फैसला है जो उन्होंने सोच-समझकर लिया है. एक्टर ने बताया कि प्रॉपर्टी के मालिक होने से जुड़े तनाव से वे दूर रहना चाहते हैं. उन्होंने सालों पहले मुंबई वाला अपना घर एक्ट्रेस आलिया भट्ट को बेच दिया था. 'द अनफिल्टर्ड आवर' के साथ बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने बताया कि किराए के घर में रहने का फैसला लेने के बाद उन्हें काफी 'आजादी' महसूस हुई है.

उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने किराए के अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया, उसी दिन उन्होंने खुद को आजाद कर लिया. यह फैसला उन्होंने दस साल पहले लिया था. एक्टर के मुताबिक, अब उन्हें प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई टेंशन नहीं होता. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सिर्फ शिमला में अपनी मां के लिए एक घर खरीदा है, जबकि वे और उनके भाई दोनों किराए के अपार्टमेंट में खुशी-खुशी रहते हैं. अनुपम खेर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के सबसे ऊंचे इंसान हों, आप पर कोई तनाव नहीं होता. उन्होंने बताया कि पहले जब उनके पास अपना घर था, तो उन्होंने उसे आलिया भट्ट को बेच दिया. उसके बाद वे दूसरे घर में शिफ्ट हो गए. उसी दौरान उनकी पत्नी किरण खेर सांसद बन गईं और चंडीगढ़ चली गईं. जब वे घर ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे किराए के अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं, और तभी उन्होंने यह फैसला लिया.

'नेट वर्थ' की अफवाहें और एक्टर का रिएक्शन

इंटरव्यू के दौरान, अनुपम खेर ने अपनी नेट वर्थ को लेकर चल रही उन झूठी खबरों पर भी निराशा जताई, जिनमें दावा किया गया था कि उनकी संपत्ति 400-500 करोड़ रुपये है. उन्होंने स्पष्ट किया कि असल में उनके पास इसका 10% भी नहीं है. एक्टर ने कहा, "लोगों को लगता है कि मैं बहुत अमीर हूं. अगर आप गूगल पर मेरी नेट वर्थ सर्च करेंगे, तो हैरान रह जाएंगे. कभी-कभी तो मेरा मन करता है कि मैं उन पर केस कर दूं." उन्होंने बताया कि उनके दोस्त इंटरनेट पर ऐसी खबरें पढ़ते हैं और मजाक में उनसे कहते हैं कि इस रकम में से कुछ उन्हें भी भेज दें.

हालांकि, एक्टर आज भी एक बेहद आरामदायक जीवन जीते हैं और उन्होंने अपनी सुख-सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें आज भी अच्छे रेस्तरां में खाना पसंद है, वे आराम से यात्रा करते हैं और बेहतरीन होटलों में ठहरते हैं. उनके मुताबिक वे किसी झोपड़ी में नहीं रहते और उन्हें अपना आराम पसंद है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि इन चीजों का कोई अंत नहीं है.

मां के लिए घर, अपने लिए नहीं: अनुपम खेर का अनोखा तर्क

अनुपम खेर ने अपना खुद का घर न खरीदने के फैसले के पीछे एक और गहरा कारण बताया है, जबकि उन्होंने अपनी मां के लिए एक घर जरूर खरीदा है. इस साल अप्रैल में 'द पावरफुल ह्यूमन्स ऑफिशियल' के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस बारे में बात की थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मां के लिए एक घर खरीदा क्योंकि वह शिमला में एक घर चाहती थीं. एक दिन उनकी मां ने उनसे कहा कि उन्हें शिमला में एक घर चाहिए. उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल किराए के मकान में बिताए थे और अब वह अपना खुद का घर चाहती थीं. अनुपम खेर शिमला गए और उनके लिए एक घर देखा. उनकी मां को एक बेडरूम वाला घर चाहिए था, लेकिन एक्टर ने उनके लिए आठ बेडरूम और एक हॉल वाला घर खरीद लिया. उन्होंने इसे 'प्रतीकात्मक बात' बताया और कहा कि वरना आप दूसरों के सामने एक मिसाल कैसे पेश करेंगे?

अनुपम खेर का मानना है कि जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो अक्सर संपत्ति को लेकर विवाद होते हैं, लेकिन अगर आपके पास बांटने के लिए पैसे हैं, तो झगड़े कम होते हैं. उन्होंने कहा कि वे कई बुजुर्गों को देखकर हैरान रह जाते हैं, जिनमें किसी को बेटे ने घर से निकाल दिया है तो किसी पर वसीयत पर हस्ताक्षर का दबाव डाला जा रहा है. उनके घर में ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि वे जितना हल्का रहेंगे, उतनी ऊंची उड़ान भर सकेंगे. यह उनकी जिंदगी का फलसफा है, जहां वे भौतिक संपत्ति की जगह मानसिक शांति और स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं.

तो भाईसाहब, अनुपम खेर तो अपनी 'नेट वर्थ' की टेंशन छोड़कर 'आजादी' का मजा ले रहे हैं, और साथ में गूगल को भी लपेटे में ले लिया है. अब आप ही बताओ, असली 'आजादी' कहां मिलती है – किराए के घर में या करोड़ों की लिस्ट में?