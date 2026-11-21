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नीना गुप्ता, कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI) में प्रोफेसर हैं और गणित की दुनिया का जाना-माना नाम. उन्होंने अपनी रिसर्च से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. उनकी रिसर्च ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है और अब उनका नाम बड़े-बड़े धुरंधरों की लिस्ट में शामिल हो गया है, वो भी एक ऐसी लिस्ट में जो भारत के भविष्य को आकार देने वालों की बात करती है.

अब उन्हें प्रतिष्ठित TIME100 नेक्स्ट इंडिया 2026 की लिस्ट में शामिल किया गया है. यह लिस्ट उन 100 उभरते हुए लीडर्स को पहचान देती है, जो अपने-अपने फील्ड में कमाल कर रहे हैं और देश के भविष्य को आकार देने में लगे हैं. इस लिस्ट में नीना गुप्ता का शामिल होना उनके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है. ये दिखाता है कि कैसे उनकी लगन और मैथ्स के प्रति अटूट प्यार ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है. उनकी कहानी सिर्फ नंबर्स और फ़ॉर्मूलों की नहीं, बल्कि मुश्किलों को पार करके सपनों को सच करने की है,

70 साल पुराना 'दिमाग खराब' करने वाला सवाल, और देसी जीनियस की एंट्री!

सुनो, एक ऐसा मैथ्स का सवाल जो करीब 70 साल से गणितज्ञों के लिए चुनौती था, उसके एक वर्जन का काउंटरएग्जांपल हमारी अपनी नीना गुप्ता ने खोज निकाला! क्या स्वैग है! यह प्रॉब्लम 1949 में सामने आई थी. नीना गुप्ता को पहली बार 2014 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब पहचान मिली, जब उन्होंने ज़ारिस्की कैंसलेशन प्रॉब्लम के एक वर्जन का काउंटरएग्जांपल खोज निकाला. ये वो मैथ्स की प्रॉब्लम थी, जो पिछले करीब सात दशकों से दुनिया भर के गणितज्ञों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी. मतलब, एक ऐसा 'गणित का भूत' जिसे कोई भगा नहीं पा रहा था!

ये प्रॉब्लम, जिसे 1949 में महान गणितज्ञ ऑस्कर जारिस्की ने प्रपोज किया था, अलजेब्रिक ज्योमेट्री के एक बेहद बेसिक और फंडामेंटल सवाल पर बात करती है. ये पूछता है, "अगर दो मैथमेटिकल स्पेस एक एडिशनल डायमेंशन जोड़ने के बाद इक्विवेलेंट (यानी बराबर) हो जाते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे उस डायमेंशन को जोड़ने से पहले भी इक्विवेलेंट थे?" सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और अजीब लगता है ना? लेकिन इसी सवाल ने कई पीढ़ियों से दुनियाभर के मैथमैटिशियन के दिमाग में दही कर रखा था,

लेकिन नीना गुप्ता ने खेल ही पलट दिया! उन्होंने ये साबित किया कि आसानुमा द्वारा बनाई गई थ्री-डायमेंशनल एफाइन वैरायटी एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का काउंटर-एग्जांपल देती है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनके रिजल्ट से ये साफ हो गया कि मैथमेटिकल स्पेस एक एडिशनल डायमेंशन के बाद इक्विवेलेंट हो सकते हैं, भले ही उनके ओरिजिनल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट न हों. मतलब, एक पुरानी सोच को सीधे चुनौती दे दी और बता दिया कि बॉस, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही लॉजिक काम करे!

इस खोज ने अलजेब्रिक ज्योमेट्री में एक पुरानी सोच को चुनौती दी और उनके काम को इंटरनेशनल मैथमेटिकल कम्युनिटी का पूरा ध्यान मिला. ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसने दिखाया कि कैसे फंडामेंटल रिसर्च किसी पुरानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम की समझ को बिल्कुल नया रूप दे सकती है और सालों से चले आ रहे सवालों के जवाब खोज सकती है. उनकी इस खोज ने उन्हें सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान ही नहीं दिलाई, बल्कि यह कई बड़े अवॉर्ड्स की शुरुआत भी साबित हुई. सच में, नीना गुप्ता ने मैथ्स की दुनिया में तो गर्दा उड़ा दिया!

मैथ्स से प्यार और चुनौतियों भरा सफर: एक अकेली लड़की का कमाल

नीना गुप्ता का मैथ्स से लगाव बचपन से ही था. उनकी मम्मी ने उन्हें हमेशा सवाल पूछने, खोजने और जिज्ञासु बने रहने के लिए मोटिवेट किया. कोलकाता के क्लासरूम से लेकर मैथमेटिकल रिसर्च की दुनिया तक का उनका सफर आसान नहीं रहा है. उन्होंने बेथ्यून कॉलेज में मैथ्स ऑनर्स कोर्स के बारे में सुना और बस यहीं से उनका करियर का फैसला पक्का हो गया कि उन्हें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, उन्होंने 2006 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI), कोलकाता से 2008 में अपनी पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने अलजेब्रिक ज्योमेट्री में डॉक्टरेट रिसर्च जारी रखी,

लेकिन उनकी पढ़ाई का ये सफर बिना चुनौतियों के नहीं था. अपनी पोस्टग्रेजुएट पढ़ाई के दौरान, वो अपनी मैथ क्लास में अकेली महिला थीं. सोचो, पूरी क्लास में सिर्फ एक लड़की, और बाकी सब लड़के! इस अनुभव ने उन्हें इस फील्ड में जेंडर गैप की समस्या को और ज़्यादा करीब से दिखाया . तभी से, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मैथ्स और साइंटिफिक करियर चुनने के लिए बढ़ावा देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है. वो मानती हैं कि अगर लड़कियां इस फील्ड में आगे आएंगी, तो वो भी बड़े-बड़े कारनामे कर सकती हैं और अपनी पहचान बना सकती हैं. सच में, सिर्फ दिमाग ही नहीं, दिल से भी काम करती हैं हमारी नीना मैम, जो और लड़कियों को रास्ता दिखा रही हैं, ताकि वो भी मैथ्स की दुनिया में अपना जलवा दिखा सकें!

अवॉर्ड्स की लंबी लिस्ट: जब मैथ्स खुद झोली भर दे, और टाइम भी करे सलाम!

ज़ारिस्की प्रॉब्लम को सुलझाने के बाद तो जैसे नीना गुप्ता के लिए अवॉर्ड्स की लाइन ही लग गई. उन्हें एक के बाद एक कई बड़े नेशनल और इंटरनेशनल सम्मान मिले. उन्हें 2014 में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड मिला, इसके बाद 2019 में मिला मैथमेटिकल साइंसेज में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, जो भारत के सबसे बड़े साइंटिफिक सम्मानों में से एक है.

साल 2021 में, उन्होंने डेवलपिंग देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार जीता और ये सम्मान पाने वाली वो सिर्फ तीसरी महिला बनीं. इसके बाद, 2022 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया, . उसी साल उन्हें इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस में बोलने के लिए भी बुलाया गया.

उनके दूसरे बड़े अवॉर्ड्स में 2023 में फ्रंटियर साइंस के लिए TWAS-CAS यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड और 2024 में मैथमेटिकल साइंसेज में इंफोसिस प्राइज शामिल हैं, जो अलजेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा में उनके शानदार योगदान को पहचान देता है. 2025 में, उन्होंने एसोसिएशन फॉर वीमेन इन मैथमेटिक्स और अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित 44वां एमी नोएथर लेक्चर दिया. उनके लेक्चर, जिसका टाइटल था 'लीनियर हाइपरप्लेन्स के लिए अभ्यंकर-सथाये कंजेक्चर', ने मैथमेटिकल रिसर्च में उनके योगदान को और ज़्यादा हाईलाइट किया और

और अब, TIME100 नेक्स्ट इंडिया 2026 में उनका नाम जुड़ना, उनके जबरदस्त रिसर्च, पढ़ाई में लगन और इंटरनेशनल पहचान वाले करियर में एक और चार चाँद लगा देने वाला मील का पत्थर है. नीना गुप्ता का ये सफर दिखाता है कि अगर आपमें लगातार जिज्ञासा हो, हौसला हो और पुराने आइडियाज़ पर सवाल उठाने की हिम्मत हो, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता. अपनी मम्मी के साथ मैथ्स की पहेलियां सुलझाने से लेकर दशकों पुरानी प्रॉब्लम को चैलेंज करने तक, उन्होंने वाकई ऐसे सवालों को खोजने के आस-पास अपना करियर बनाया है, जिनका जवाब देने में बाकियों के पसीने छूट गए थे और लोग हार मान चुके थे. तो बताओ, मैथ्स के सवाल सॉल्व करना इतना बोरिंग कैसे हो सकता है जब नीना गुप्ता जैसी क्वीन उन्हें एक गेम बना दें और पूरी दुनिया को अपना फैन बना लें?