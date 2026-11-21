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इंडस्ट्री में राखी सावंत (Rakhi Sawant) का नाम कई विवादों से जुड़ा है और उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है, जिसमें फैंस चटकारे लेकर हर किस्से को पढ़ते हैं। इसी 'खुली किताब' में एक समय एक्टर और कोरियोग्राफर अभिषेक अवस्थी (Abhishek Awasthi) भी थे। ये राखी को डेट करते थे और दोनों ने टीवी शो 'नच बलिए 3' में अपने रिश्ते को ऑफिशियल भी किया था। लेकिन उनके प्यार की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया – जब राखी ने अभिषेक को भरे मीडिया के सामने जोरदार थप्पड़ मार दिया।

हाल ही में एक पॉडकास्ट में अभिषेक ने बताया कि कैसे राखी का वो थप्पड़ उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पल बन गया था, जिसका घाव आज भी हरा है। अभिषेक बताते हैं कि उस घटना के बाद वो पूरी रात रोते रहे थे। उस थप्पड़ से मिले दर्द को वो आज भी भूल नहीं पाए हैं। कई दिनों तक तो वो घर से भी नहीं निकले। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि जब मेड घर आती, तो वो सीधा अपने कमरे के अंदर या बाथरूम में जाकर छुप जाते थे। उन्हें लगता था कि अब वो दुनिया को कैसे नज़रें मिलाएंगे, जब सबने न्यूज़ चैनलों पर उन्हें थप्पड़ खाते हुए देखा था। सबके सामने देखे गए उस थप्पड़ के बाद दुनिया से नजरें मिलाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था।

लेकिन हिम्मत तो करनी ही थी, क्योंकि इस एक चक्कर में ज़िंदगी तो खत्म नहीं कर सकते थे! अभिषेक ने खुद को संभाला, हौसला किया और बाहर निकलकर काम पर लौटे। वो खुलासा करते हैं कि भले ही सालों बीत गए हों, लेकिन वो आज भी उस 'थप्पड़ कांड' को भूल नहीं पाए हैं। उनका कहना है कि इस एक घटना ने उनकी पूरी ज़िंदगी को ही बदलकर रख दिया।

राखी सावंत और अभिषेक अवस्थी ने करीब तीन साल तक एक-दूसरे को डेट किया था। एक बार तो अभिषेक अपनी रूठी हुई राखी को मनाने के लिए फूल और टेडी बीयर लेकर गए थे। ये वेलेंटाइन का दिन था, लेकिन प्यार के बदले उन्हें मिला सबके सामने एक ज़ोरदार थप्पड़! इसी घटना के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। बाद में 'बिग बॉस 14' में राखी ने अभिषेक पर चीटिंग का आरोप भी लगाया था, हालांकि अभिषेक ने इन आरोपों को गलत बताया था।

तो बताओ यार, क्या प्यार में इतने पब्लिक ड्रामे होने चाहिए, या ये सब सिर्फ TRP का कमाल है?