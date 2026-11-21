मनोरंजन

सोशल मीडिया पर सोमी खान और आदिल खान दुर्रानी के अलग होने की अफवाहें तेज़ी से फैल रही थीं. एक रहस्यमयी पोस्ट के बाद, हर कोई उनके रिश्ते में खटास और अलगाव की बातें करने लगा था.

लगातार आ रहे डायरेक्ट मैसेज (DM) और मीडिया के सवालों से परेशान होकर इस जोड़ी ने अब एक वीडियो के जरिए स्थिति साफ कर दी है. सोमी खान ने बताया कि उनकी पिछली स्टोरी के बाद उन्हें और आदिल को भारी संख्या में मैसेज मिलने लगे थे. वहीं आदिल ने कहा कि पूरे मुंबई की मीडिया उन्हें फोन कर रही है और हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर उनके बीच क्या हुआ है और सब ठीक है या नहीं.

इसी वजह से दोनों ने सामने आकर सच्चाई बताने का फैसला किया. सोमी ने साफ किया कि उनका वो नोट न तो उनकी शादी से जुड़ा था और न ही आदिल से. उनके मुताबिक, वो पोस्ट किसी और 'स्थिति और विषय' को लेकर थी, न कि उनके आपसी रिश्ते को लेकर. आदिल ने भी माना कि उन्होंने उस पोस्ट को रीशेयर किया था, जिसकी वजह से लोगों के बीच गलतफहमी और अटकलें और ज़्यादा बढ़ गईं.

तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ था? दरअसल, सोमी खान ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल और रहस्यमयी स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने आत्म-सम्मान को प्राथमिकता देने की बात कही थी. उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वो अपने आत्म-सम्मान के साथ आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, क्योंकि अल्लाह की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है.

इसके बाद आदिल खान दुर्रानी ने सोमी की उसी पोस्ट को रीशेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, "ऑल द बेस्ट। साथ बिताए अच्छे समय के लिए धन्यवाद। #END।" बस फिर क्या था! दोनों की इन पोस्ट्स के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके अलग होने के कयास लगाए जाने लगे, जिसके बाद उन्हें ये सफाई वाला वीडियो जारी करना पड़ा. अरे भैया, एक पोस्ट क्या डालो, लोग तुरंत 'ब्रेकअप' घोषित कर देते हैं! अब तो सब क्लियर है, पर लगता है आजकल कुछ भी पोस्ट करने से पहले सौ बार सोचना पड़ेगा!