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पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, माहौल अभी से गरमा गया है. धार्मिक माहौल हो या राजनीतिक खेमा, हलचल हर तरफ है. ऐसे में एंट्री हो रही है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की! उत्तर प्रदेश के बाद बाबा का अगला ठिकाना है पंजाब का पठानकोट. यहाँ 22 से 24 नवंबर 2026 तक एक शानदार 'श्री हनुमंत कथा' का आयोजन होने वाला है.

सोचो ज़रा, तीन दिन तक बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों के बीच होंगे और हनुमान जी की महिमा सुनाएंगे. पठानकोट में इस महा-आयोजन की तैयारियाँ अभी से 'फुल स्विंग' पर हैं! बाबा के चाहने वाले तो सबको न्योता दे रहे हैं कि आओ और बाबा का आशीर्वाद पाओ. और हाँ, माहौल 'जय श्री राम' और हनुमान जी के जयकारों से ऐसा गूंजेगा कि पूछो मत! बड़ी संख्या में भक्तों का आना तो तय है,

अब देखो, पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, और ये बाबा का दौरा सिर्फ 'धर्म-कर्म' तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि सियासी गलियारों में भी इसके मायने निकाले जाएंगे. पंजाब में धार्मिक आयोजनों का समाज में अपना अलग ही 'स्वैग' है. जब कोई इतना बड़ा धार्मिक चेहरा आता है, तो उसकी बात हर जगह होती है, और जब चुनाव भी पास हों, तो 'सोने पे सुहागा'! पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तो देश के कोने-कोने में कथाएँ करते रहे हैं और उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. अब यूपी के बाद पंजाब में बारी है, तो ज़ाहिर है समर्थकों का 'जोश हाई' है.

पंजाब में चुनाव से बस कुछ महीने पहले हो रहा ये इवेंट, आने वाले दिनों में भयंकर चर्चा में रहने वाला है. तो, हो जाओ तैयार पंजाबियों, 'बाबा' आ रहे हैं! अब देखना ये है कि यहाँ 'भक्ति' का रंग ज़्यादा चढ़ता है, या फिर 'सियासत' का तड़का ज़्यादा लगता है?