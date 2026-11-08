मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में छा गए ऐश्वर्या-अभिषेक, फैंस बोले — 'बला की खूबसूरत'

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हर साल की तरह इस साल भी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे, लेकिन सारी लाइमलाइट ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने लूट ली। जैसे ही दोनों ने हाथ थामकर पार्टी में एंट्री की, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खास बात ये थी कि ऐश्वर्या लाल साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि उन पर से किसी की नजरें हट ही नहीं रही थीं। सोशल मीडिया पर बच्चन बहू की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं।

ऐश्वर्या राय बच्चन, मशहूर अभिनेत्री, और अभिषेक बच्चन, जाने-माने अभिनेता, अक्सर अपने रिश्ते को लेकर उड़ने वाली अफवाहों का जवाब बिना कुछ कहे ही दे देते हैं। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जब ऐश्वर्या ने अभिषेक के कंधे पर अपना सिर रखा और अभिषेक प्यार से उन्हें देख रहे थे, तो फैंस का दिल जीत गया। इसके बाद से ही ऐश्वर्या के लुक के साथ-साथ दोनों के बॉन्ड को भी पसंद किया जा रहा है।

प्यार में डूबे दिखे ऐश-अभिषेक

दोनों की एंट्री का स्टाइल ही ऐसा था कि देखने वाले बस उन्हें ही देखते रह गए। आमतौर पर ऐश्वर्या काले कपड़ों में ज्यादा नजर आती हैं, लेकिन इस बार लाल साड़ी में उनका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ और बेहद क्लासी लग रहा था। वहीं, अभिषेक ने उनके इस लुक को परफेक्टली कॉम्प्लिमेंट करते हुए ब्लैक बंदगला पहना था। उन्होंने एक जैसा रंग पहनने के बजाय कलर कॉन्ट्रास्ट चुना, जो उनके स्टाइल को और भी खास बना रहा था। इस कलर कॉम्बिनेशन ने उनके लुक में एक नयापन ला दिया और वे बहुत ही क्लासी दिख रहे थे।

क्लासी कलर कॉन्ट्रास्ट और देसी अंदाज

ऐश्वर्या ने सुर्ख लाल रंग की मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी थी। इस साड़ी का सबसे खास आकर्षण इसका चौड़ा गोल्डन बॉर्डर था, जिसने पूरे लुक को हाइलाइट कर दिया। साड़ी को भले ही प्लेन रखा गया था, लेकिन बॉर्डर को बारीकी से कढ़ाई करके फ्लोरल डिटेलिंग से सजाया गया था। इस बारीक काम ने साड़ी की रिचनेस को कई गुना बढ़ा दिया। ऐश्वर्या ने साड़ी को ओपन पल्लू के साथ ड्रेप करके एक एलिगेंट टच दिया, जिससे उनका स्टाइल बेहद सुंदर लगा। साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग रेड कलर का फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना था, जिसकी कलाई पर चूड़ीदार डिटेलिंग दी गई थी। इस ब्लाउज की सादगी ने साड़ी के हैवी बॉर्डर के साथ एक बेहतरीन संतुलन बनाया। फुल स्लीव्स और क्लोज्ड नेकलाइन की जगह, राउंड नेक डिजाइन ने उनके ट्रेडिशनल लुक की ग्रेस को और बढ़ा दिया। इससे ऐश्वर्या का ओवरऑल अंदाज सादगी और एलिगेंस का परफेक्ट मेल लग रहा था।

चूंकि ऐश्वर्या की साड़ी में बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं था, उन्होंने स्टेटमेंट जूलरी का चुनाव किया। वह गोल्डन टोन का एक शानदार लंबा नेकपीस पहने नजर आईं, जिसमें रंगीन स्टोन्स की डिटेलिंग भी थी। इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स और हाथों में कंगन ने भी उनके लुक के साथ परफेक्ट तालमेल बिठाया। खुले वेवी बाल और रेड लिपस्टिक ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए। वहीं, हाथ में मैचिंग रेड और गोल्ड पोटली बैग भी उनके देसी अंदाज को और निखार रहा था।

ऐश्वर्या के लुक से लें ये टिप्स

अगर आप भी ऐश्वर्या के इस खूबसूरत और क्लासी लुक से कुछ टिप्स लेना चाहती हैं, तो ये बातें आपके काम आ सकती हैं:

हैवी डिजाइन वाले ब्लाउज की बजाय, सिंपल फुल स्लीव्स ब्लाउज चुनें, जो एलिगेंट लुक देता है।

अगर हैवी बॉर्डर वाली साड़ी पहन रही हैं, तो पल्लू को खुला और सलीके से ड्रेप करें। यह आपके लुक को ग्रेसफुल बनाएगा।

जूलरी को ओवरडू करने से बचें। एक स्टेटमेंट नेकलेस पहनें और बाकी सब मिनिमल रखें ताकि वह हाइलाइट हो सके।

कपल लुक में एक जैसे रंग पहनने के बजाय कलर कॉन्ट्रास्ट चुन सकती हैं। यह आपके स्टाइल को अधिक डायनामिक और खास बना देगा।

फैंस का उमड़ा प्यार

अभिषेक और ऐश्वर्या का ये लुक सामने आने के बाद से ही फैंस उन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कई लोगों ने उन्हें साथ देखकर खुशी जताई, तो कुछ उन्हें अपना 'फेवरेट कपल' बता रहे हैं। एक फैन ने कमेंट किया, 'ऐश्वर्या राय बहुत खूबसूरत, क्लासी और यूनिक हैं,' तो दूसरे ने उन्हें 'सबसे सुंदर महिला' कहा। इसी तरह एक और यूजर ने लिखा कि उनके बीच का 'प्यार और केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है।'

तो, अब अगली दिवाली पर आप भी अपनी पार्टनर के साथ कलर कॉन्ट्रास्ट ट्राई करेंगे या नहीं?