ना डेटिंग ऐप, ना चैटिंग: मोहम्मद रफी के इस गाने से होता था रूठी प्रेमिका को मनाने का सबसे खूबसूरत इज़हार

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आज के ज़माने में जब प्यार का इज़हार 'डेटिंग ऐप्स' पर एक 'राइट स्वाइप' या चैट पर इमोजी भेजने तक सिमट गया है, ज़रा सोचिए एक ऐसा दौर भी था जब दिल की बात कहने का तरीका कुछ और ही था! कोई 'रीड रिसिप्ट' का इंतजार नहीं, कोई 'स्टेटस अपडेट' नहीं, बस एक गाना... और वो भी मोहम्मद रफी की मखमली आवाज़ में! क्या आपको पता है कि हमारे दादा-दादी और नाना-नानी के ज़माने में रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने या अपने प्यार का इज़हार करने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या था?

हिंदी सिनेमा और उसके सदाबहार गीतों को भला कौन भूल सकता है? इन गीतों में अक्सर मोहब्बत के कई रंग देखने को मिलते हैं, जहाँ प्रेमी अपनी रूठी हुई प्रेमिका को मनाने की कोशिश करता है, प्यार का इज़हार करता है, और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है. ऐसे में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे दिग्गजों का जिक्र न हो, ये तो मुमकिन ही नहीं. प्यार-मोहब्बत के रंग में रंगने के लिए तो मोहम्मद रफी की आवाज़ ही सुकून दे जाती है. उनकी आवाज़ में बुना गया एक ऐसा ही नगमा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है.

प्यार का इज़हार, रूठी प्रेमिका को मनाना: वो दौर और ये नगमा

ये वो नगमा है जो आज के Gen-Z के दादा-दादी और नाना-नानी के पसंदीदा गानों में से एक हुआ करता था. मोहम्मद रफी की मखमली आवाज़ का ये गाना 'हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं' लगभग 65 साल पहले रिलीज़ हुआ था. इस गाने ने जैसे ही दस्तक दी, प्यार को ज़ाहिर करने का एक नया नज़रिया दे दिया, जिसे लोगों ने हाथों-हाथ लिया और खूब पसंद भी किया. उस ज़माने में, जब प्यार का इज़हार सीधा-सादा और शायराना अंदाज़ में होता था, इस गीत ने प्रेमी जोड़ों के लिए एक परफेक्ट हथियार का काम किया.

'हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं' – एक नगमा, एक कहानी

आपको बता दें कि 'हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं' साल 1961 में रिलीज़ हुई फिल्म 'घराना' का गाना है. इस फिल्म में राजेंद्र कुमार और आशा पारेख ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म का निर्देशन एस.एस. वासन ने किया था. इस गीत की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका की खूबसूरती की तुलना प्रकृति, चांदनी और बहारों से करता है. कल्पना कीजिए, एक रूठी हुई प्रेमिका, और उसे मनाने के लिए उसका प्रेमी कितना खूबसूरत, कितना शायराना अंदाज़ अपना रहा है! इस अंदाज़ ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई और आज भी ये गीत उतना ही फ्रेश और रोमांटिक लगता है.

जब बोल बने जादू और मिला सम्मान

'हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं' मोहम्मद रफी की आवाज़ में गाया गया था, जिसके बोल शकील बदायूंनी ने लिखे थे, और संगीत रवि ने तैयार किया था. इस गाने ने सिर्फ लोगों के दिलों को ही नहीं छुआ, बल्कि इसे इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मफेयर पुरस्कार से भी नवाज़ा गया. इस गाने के बोल के लिए शकील बदायूंनी को 9वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स (1962) में "बेस्ट लिरिसिस्ट" का पुरस्कार मिला था. यह उनके कलम के जादू का ही कमाल था कि उन्होंने प्यार के इज़हार को इतनी गहराई और खूबसूरती से शब्दों में पिरोया. इसी गीत के लिए मोहम्मद रफी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की श्रेणी में नामांकन मिला, जो उनकी गायकी की जादूगरी का प्रमाण था. इसके अलावा, संगीतकार रवि को भी फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला था, जिसने इस गाने को एक कंप्लीट मास्टरपीस बना दिया.

इस गाने ने यह साबित कर दिया कि प्यार का इज़हार करने के लिए महंगे तोहफे या कोई फैंसी लोकेशन नहीं, बल्कि सच्चे दिल के बोल और एक खूबसूरत धुन ही काफी होती है. आज भी जब आप यह गाना सुनते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आप किसी और ही दुनिया में खो गए हों, जहाँ प्यार की मिठास हर तरफ फैली हुई है. यह गाना सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि एक युग की याद दिलाता है जब मोहब्बत में सादगी और गहराई दोनों थी.

तो फिर अब आप ही बताओ, क्या आज के ये डेटिंग ऐप्स और चैटिंग वाला प्यार, रफी साहब के इस एक गाने के सामने कहीं टिक पाएगा? या फिर वही पुराने अंदाज़ में किया गया इज़हार-ए-मोहब्बत ही असली है?