ओरी का सारा अली खान और अमृता सिंह पर बड़ा खुलासा: 'गालियां दीं और साथ छोड़ा!'

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सोशल मीडिया के किंग और रियलिटी शो के बिंदास स्टार ओरी, अपने बेबाक अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. अगर इनके दिल में कुछ है, तो जुबान पर आने में देर नहीं लगती! इस बार ओरी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और उनकी मां अमृता सिंह संग अपने बिगड़े रिश्तों की पूरी कहानी सुनाकर सबको चौंका दिया है. जहाँ एक तरफ सारा अली खान हिंदी फिल्मों की जानी-मानी अदाकारा हैं और अमृता सिंह की बेटी हैं, वहीं ओरी ने दावा किया कि उनके दोस्त होने के बावजूद सारा ने मुश्किल समय में उनका साथ छोड़ दिया था. यह पूरा मामला अब एक बड़ा मसाला बन गया है, जिस पर हर कोई बात कर रहा है.

ओरी ने खोला रिश्तों का कच्चा-चिट्ठा

नेहा धूपिया और उनके पति अंगद बेदी के पॉडकास्ट 'डबल डेट' में बातचीत के दौरान ओरी ने सारा अली खान के साथ अपने झगड़े के बारे में सब कुछ बता दिया. यार, ओरी ने तो इतनी बातें कह दी हैं कि सुनकर दिमाग ही घूम जाए! उन्होंने साफ-साफ कहा कि जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सारा कहाँ थीं, किसी को पता नहीं! वो तो ऐसे गायब हुईं जैसे जादू हो गया हो! ओरी ने ये भी खुलासा किया कि सारा अली खान और उनकी मां अमृता सिंह को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने के पीछे क्या बड़ी वजह थी. सोचो, सिर्फ अनफॉलो ही नहीं किया, बल्कि उसकी वजह भी बताई है! ओरी के मुताबिक सारा की मां ने उन्हें बहुत डांटा, इसलिए उन्होंने उन्हें भी अनफॉलो कर दिया. दोस्ती ऐसी टूटी कि अनफॉलो करने तक की नौबत आ गई और पूरा ड्रामा पब्लिक के सामने आ गया!

'नर्क जैसी स्थिति' और दोस्ती की सच्चाई

ओरी ने आगे बताया कि सारा उनकी बचपन की दोस्त जैसी रही हैं. कॉलेज के दिनों से लेकर पिछले 10 सालों तक वो दोनों गहरे दोस्त थे. ऐसा लगा था कि इनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, है ना? ओरी ने दावा किया कि वो सारा के हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े थे. उन्होंने उस वाकये का भी जिक्र किया जब सारा एक बड़े केस में फंसी थीं और वो गोवा में उनके साथ थे. ओरी ने कहा कि उस दौरान उन्होंने न सिर्फ सारा का साथ दिया, बल्कि उनकी मां और भाई का भी ख्याल रखा. मतलब, दोस्ती निभाना कोई ओरी से सीखे! लेकिन जब ओरी को एक बार सारा के सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब वो गायब हो गईं! ओरी ने शिकायत की कि सारा ने उन्हें एक बार भी फोन करके उनका हालचाल नहीं पूछा. ये तो वही बात हो गई कि आप तो हर किसी के लिए खड़े रहो, पर जब आपकी बारी आए तो कोई दिखे भी न! ऐसे दोस्तों का क्या फायदा, बोलो? ये तो सीधे-सीधे धोखे जैसा लगता है.

ओरी ने बताया कि इस साल उन्होंने सारा को अनफॉलो इसलिए किया कि दोस्ती का दिखावा करने पर सारा और उनकी मां की कही बातें सच लगने लगतीं, इसलिए उन्होंने दोस्ती तोड़ दी. वाह! ओरी ने तो साफ-साफ कह दिया कि वो झूठी दोस्ती नहीं निभा सकते. बात साफ है, अगर कोई आपसे माफी भी न मांगे और आप दोस्ती निभाते रहो, तो लोग आपको हल्के में ही लेंगे और आपकी कद्र नहीं करेंगे. और सबसे बड़ी बात, सारा ने उनसे कभी माफी मांगी ही नहीं! अब बताओ, इस दोस्ती में इतनी खटास क्यों आई?

अमृता सिंह पर गंभीर आरोप

ओरी ने सिर्फ सारा पर ही नहीं, बल्कि उनकी मां अमृता सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने पहले एक पुराने इंटरव्यू में पिंकविला से बातचीत में बताया था कि अमृता सिंह ने उन्हें "ट्रॉमा में डाल दिया था". ओरी के मुताबिक साल 2021 में अमृता सिंह ने उन्हें ट्रॉमा दिया, जो उनके लिए बहुत मुश्किल दौर था. उन्हें नहीं लगता कि वो कभी ऐसी किसी चीज़ से गुज़रे हैं. अब आप सोचो, किसी के शब्दों में इतना दम था कि ओरी जैसे बिंदास बंदे को भी ट्रॉमा दे दिया! ये तो हद ही हो गई! लगता है अमृता सिंह के गुस्से का लेवल 'नेक्स्ट लेवल' था, जिसने ओरी को अंदर तक झकझोर दिया था. हालांकि, ओरी ने कहा कि उसी ट्रॉमा ने उन्हें इतना मज़बूत बना दिया कि जब वो पब्लिक फिगर बने, तो शुरू में मिली ट्रोलिंग ने उन पर कोई असर नहीं डाला. मतलब, जो भी हुआ, ओरी अब एक अलग लेवल पर पहुंच गए हैं, जहाँ उन्हें किसी की परवाह नहीं और वो अपनी बात बेझिझक रखते हैं. क्या ये सारा झगड़ा उसी 2021 के ट्रॉमा से जुड़ा है?

बदला लेने की कसमें!

इस सारे बवाल के बाद ओरी ने अपने 'बदला' लेने वाले अंदाज़ के बारे में भी खुलकर बात की. वो बिंदास होकर कहते हैं कि वो बदला लेने में विश्वास रखते हैं. उनके मुताबिक वो मन में रंजिश सालों तक रखते हैं और बदले की प्लानिंग करते हैं. ओरी ने तो सीधे-सीधे चेतावनी दे दी है! उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपने उन्हें आज चोट पहुंचाई और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो कर्मा का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खुद बदला प्लान करेंगे. ओरी के मुताबिक, इसमें सालों लग सकते हैं, लेकिन बदला तब आएगा जब सबसे कम उम्मीद होगी. मतलब, अगर आपने ओरी से पंगा लिया, तो वो हिसाब बराबर करके ही छोड़ेंगे, चाहे कितना भी वक्त लगे. ये तो किसी रिवेंज ड्रामा की स्क्रिप्ट लग रही है! अब देखना ये है कि ओरी का ये बदला कौन से तूफान को लेकर आएगा और इस दोस्ती-दुश्मनी की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? कौन तैयार है इस ड्रामा के अगले एपिसोड के लिए?