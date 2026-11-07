ओह नो! 9 साल का प्यार और फिर धोखा? फरहाना भट्ट ने दिल खोलकर बताई रिश्ते की कहानी!

मनोरंजन

अपनी बेबाक पर्सनैलिटी के लिए मशहूर फरहाना भट्ट ने हाल ही के एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के कुछ बेहद दर्दनाक पन्ने पलटे हैं. उन्होंने बताया कि कैसे 9 साल तक चले उनके एक रिश्ते का दुखद अंत हुआ और उन्हें अपने पार्टनर से धोखा मिला. बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने अपने बचपन की बंदिशों और पैनिक अटैक जैसी मुश्किलों पर भी खुलकर बात की.

फरहाना ने 'हॉटरफ्लाई' को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनका रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था और धीरे-धीरे वो प्यार में बदल गया. वो इस रिश्ते से इमोशनली बहुत गहराई से जुड़ी हुई थीं. लेकिन, 9 साल तक साथ रहने के बाद उन्हें अपने पार्टनर से धोखा मिला.

उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात शेयर की कि वो हमेशा इस बात का खास ख्याल रखती थीं कि उनके रिश्ते की वजह से उनके पार्टनर पर समाज का कोई दबाव न आए. फरहाना ने अपनी सीमाओं में रहकर रिश्ते को संभाले रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद उन्हें आखिरकार इस मोड़ पर आकर ब्रेकअप झेलना पड़ा. सच कहूं तो ये सुनकर तो किसी का भी दिल टूट जाए! जब आप इतना एफर्ट डालते हो, फिर भी ऐसा हो तो क्या ही कहें!

अपनी मानसिकता समझाते हुए फरहाना ने बताया कि वो खुद एक मजबूत इरादों वाली इंसान हैं. उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहते हैं, पर वो यह भी समझती हैं कि हर कोई समाज की बातों का सामना करने में उतना मजबूत नहीं होता. इसलिए, उन्होंने अपने रिश्ते में हमेशा कुछ हदें बनाए रखीं, ताकि उनकी वजह से उनके पार्टनर को किसी तरह की मुश्किल न झेलनी पड़े. लेकिन, इतना सब करने के बाद भी, उनका 9 साल पुराना रिश्ता धोखे के साथ खत्म हो गया. यार, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? ये तो दिल तोड़ देने वाली बात है!

रियलटी शोज में अपनी मजबूत छवि दिखाने वाली फरहाना ने अपने अतीत के संघर्षों पर भी बात की. उन्होंने खुलासा किया कि उनका बचपन काफी मुश्किलों और पाबंदियों भरे माहौल में बीता है. 'बिग बॉस 19' के घर के अंदर उन्हें कई बार गंभीर एंग्जायटी अटैक का सामना करना पड़ा था, जिसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को संभाले रखा. ये दिखाता है कि वो सिर्फ ऑन-स्क्रीन ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी कितनी स्ट्रांग हैं. सोचो, इन सब से गुजरकर भी उन्होंने गेम में अपनी जगह बनाए रखी, ये तो कमाल है!

फरहाना की कहानी सुनकर लगता है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए. उनके इस खुलासे से क्या आप भी कनेक्ट कर पा रहे हैं?