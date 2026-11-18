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बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री सोनी राजदान ने हाल ही में अपने करियर और मातृत्व के शुरुआती दिनों के कई ऐसे किस्से शेयर किए हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों, शाहीन भट्ट और आज की सुपरस्टार आलिया भट्ट की मां बनने के सफर से जुड़ी कई बातें बताईं, और साथ ही यह भी उजागर किया कि कैसे समय के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कामकाजी माओं के लिए हालात पूरी तरह बदल गए हैं। उनके ये खुलासे दिखाते हैं कि पहले के दौर में अभिनेत्रियों को अपनी प्रेग्नेंसी को छिपाना और काम के साथ तालमेल बिठाना कितना मुश्किल होता था।

प्रेग्नेंसी में मुश्किल शूटिंग और 100 सिगरेट का शॉकिंग किस्सा

सोनी राजदान ने महेश भट्ट की 1993 की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'गुमराह' की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए एक ऐसा चौंकाने वाला अनुभव साझा किया, जो आज के समय में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक स्मोकिंग सीन शूट किया था, और उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह अपनी छोटी बेटी, जो आज बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक आलिया भट्ट हैं, से गर्भवती थीं। सोनी के मुताबिक उन्होंने एक ही दिन में लगभग 100 सिगरेट पी ली होंगी। यह सुनकर सच में हैरानी होती है कि एक मां को अपनी प्रेग्नेंसी से अनजान रहते हुए ऐसे कठिन सीन करने पड़े।

सोनी ने आगे बताया कि उस दिन के बाद, उन्हें सिगरेट की अजीब सी तलब लगने लगी थी, जबकि वह धूम्रपान करने वाली नहीं थीं। यह अनुभव दर्शाता है कि एक कलाकार के रूप में काम की मांग कितनी अधिक होती है और कई बार निजी जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर जब उन्हें अपनी शारीरिक स्थिति की जानकारी न हो। 'गुमराह' के सेट पर सिर्फ यही एक मुश्किल सीन नहीं था जिसने सोनी राजदान को चुनौती दी। उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान एक और बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा सीन भी शूट किया था — फांसी के फंदे वाला सीन। कल्पना कीजिए, एक गर्भवती महिला पर्दे पर ऐसे गंभीर किरदार को निभा रही है! ये किस्सा दिखाता है कि उस दौर में अभिनेत्रियां काम के प्रति कितनी समर्पित थीं, भले ही उन्हें अपनी सेहत और प्रेग्नेंसी के बारे में पूरी जानकारी न हो।

इस शूटिंग के बाद सोनी ने कुछ समय का ब्रेक लिया, लेकिन जब पांच महीने बाद वह काम पर वापस लौटीं, तो उनका बेबी बंप अब दिखने लगा था। उनके पुराने कॉस्ट्यूम उन्हें फिट नहीं आ रहे थे। ऐसे में प्रोडक्शन टीम को उनके कपड़ों में तुरंत बदलाव करने पड़े, ताकि उनके बढ़ते हुए पेट को अकोमोडेट किया जा सके। यह सारी कहानी बताती है कि किस तरह से उस समय में प्रेग्नेंसी को छिपाने या उसके साथ काम करने के लिए एक्ट्रेसेज़ को एडजस्टमेंट्स करने पड़ते थे, जो आज की तुलना में कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था।

'बुनियाद' के दौरान पहली प्रेग्नेंसी और मेकर्स का सपोर्ट

सोनी राजदान ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी का अनुभव भी साझा किया, जो उनकी बड़ी बेटी शाहीन भट्ट के जन्म से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि वह पहली बार तब गर्भवती हुई थीं, जब वह 1986 में शुरू हुए मशहूर टीवी सीरियल 'बुनियाद' में काम कर रही थीं। रमेश सिप्पी और ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित यह शो 1987 में खत्म हुआ, और यह सोनी राजदान का पहला टीवी सीरियल था। उस दौर में, जब आज की तुलना में काम पर जाना और गर्भवती रहते हुए पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता था, शो के मेकर्स का रवैया काफी मददगार था। इसके कुछ समय बाद, 1988 में सोनी राजदान और मशहूर फिल्मकार महेश भट्ट की पहली बेटी, शाहीन भट्ट का जन्म हुआ। यह अनुभव भी इस बात पर रोशनी डालता है कि भले ही कुछ मेकर्स सहयोगी रहे हों, फिर भी एक अभिनेत्री के लिए अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना कितना जटिल कार्य था।

इंडस्ट्री में आया बदलाव: तब और अब

सोनी राजदान ने अपने इंटरव्यू में 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में एक्टिंग करियर और मां होने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने में आने वाली मुश्किलों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उस समय अभिनेत्रियों को अक्सर अपनी प्रेग्नेंसी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को न केवल छिपाना पड़ता था, बल्कि निर्माताओं की प्रतिक्रिया की चिंता भी रहती थी। उन्हें अपनी मातृत्व को एक रहस्य की तरह बनाए रखना पड़ता था।

लेकिन आज के समय में, सोनी राजदान के अनुसार, फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आया है, खासकर कामकाजी माओं के लिए। वह इस बात पर बेहद खुशी जताती हैं कि अब महिलाएं अपनी प्रेग्नेंसी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में बिना किसी झिझक के खुलकर बात कर सकती हैं। अब निर्माता, निर्देशक और कलाकार सभी की सोच बदल गई है, जो इस महत्वपूर्ण बदलाव का एक बड़ा कारण है। यह बताता है कि इंडस्ट्री ने एक अधिक समावेशी और सहायक माहौल अपनाया है।

सोनी राजदान ने अपनी बेटी आलिया भट्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि आलिया को अपनी मातृत्व को छिपाना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि पहले के समय में उन्हें यह बहुत सावधानी से छिपाना पड़ता था कि उनके बच्चे हैं। यह एक बड़ा फर्क है जो आज की पीढ़ी की अभिनेत्रियों को मिला है। अब वे अपनी प्रेग्नेंसी को स्वीकार कर सकती हैं, मातृत्व का आनंद ले सकती हैं और साथ ही अपने काम को भी उतनी ही शिद्दत से निभा सकती हैं। सोनी का मानना है कि अब अभिनेत्रियां आसानी से मदरहुड के साथ-साथ अपना काम भी मैनेज कर पाती हैं। सच कहें तो, यह सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि पूरे समाज का प्रगतिशील चेहरा दिखाता है, है ना?