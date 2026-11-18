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'बाहुबली' में शिवगामी के दमदार किरदार से पूरे देश में अपनी छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस राम्या कृष्णन ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। 'रॉ टॉक्स विद वीके' पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान राम्या कृष्णन ने साफ बताया कि वह और कृष्णा वामसी आज भी खुशी-खुशी शादीशुदा हैं, बस अपने-अपने काम की वजह से वे अलग-अलग शहरों में रहते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनकी शादी टूटी नहीं है।

इस बारे में खुलकर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, "हम अब भी शादीशुदा हैं, लेकिन खुशी-खुशी दो अलग-अलग शहरों में रह रहे हैं। इसकी 100 फीसदी वजह हमारा प्रोफेशन है।" यह सुनकर उनके फैंस को ज़रूर सुकून मिला होगा कि उनका पसंदीदा जोड़ा अब भी साथ है, भले ही उनके साथ रहने का तरीका थोड़ा अनूठा हो। आखिर प्रोफेशन भी तो हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, और कभी-कभी उसकी डिमांड्स माननी पड़ती हैं।

राम्या ने बताया कि यह अलग रहने का सिलसिला रातों-रात शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत उनके बेटे रित्विक की वजह से हुई थी। जब राम्या टीवी सीरियल्स में काम कर रही थीं, तब उनका परिवार हैदराबाद में रहता था। अपने काम के सिलसिले में उन्हें हर 15 दिन में चेन्नई जाना पड़ता था और फिर वापस हैदराबाद लौटना होता था। इस लगातार आने-जाने का उनके बेटे रित्विक की सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा। राम्या के शब्दों में, "जब भी मैं शहर से जाती थी, वह बीमार पड़ने लगता था।" बच्चे की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, है ना?

अपने बेटे की बिगड़ती सेहत देखकर राम्या ने पति कृष्णा वामसी से इस बारे में बात की। दोनों ने मिलकर यह अहम फैसला लिया कि बेटे का दाखिला चेन्नई के एक स्कूल में करा दिया जाए। शुरुआत में यह फैसला सिर्फ रित्विक की सहूलियत और बेहतर देखभाल के लिए लिया गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह व्यवस्था उनके पूरे परिवार के लिए ही बेहतर साबित हुई। इससे यह भी पता चलता है कि सही पार्टनरशिप वही है, जिसमें आप मिलकर मुश्किलों का समाधान ढूंढें।

सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अलग-अलग शहरों में रहने से राम्या और कृष्णा वामसी के रिश्ते में एक अनोखा और सकारात्मक बदलाव आया है। राम्या ने बताया कि अब वे हर वक्त लड़ने-झगड़ने के बजाय बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक्ट्रेस के मुताबिक, शायद यही वजह है कि उनका रिश्ता इतने सालों से इतनी अच्छी तरह चल रहा है और आज भी मज़बूत है। सच कहा जाए तो, कभी-कभी थोड़ी दूरी रिश्तों में नयापन और मिठास घोल देती है, जहां लोग एक-दूसरे को ज़्यादा मिस करते हैं और कम लड़ाई करते हैं।

अपनी बातचीत के दौरान राम्या ने एक मज़ेदार खुलासा भी किया, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने हंसते हुए बताया कि शादी से पहले कृष्णा वामसी ने उनसे कहा था कि वे शादी किए बिना भी साथ रह सकते हैं। राम्या ने तो यह भी कह डाला कि उन्हें उस वक्त उनकी बात मान लेनी चाहिए थी! अब बताओ, शादी से पहले ही 'लिव-इन' का आइडिया! कृष्णा जी तो काफी मॉडर्न सोच वाले निकले, वो भी सालों पहले। यह बताता है कि उनका रिश्ता हमेशा से ही unconventional रहा है।

आपको बता दें कि राम्या कृष्णन और तेलुगु फिल्ममेकर कृष्णा वामसी ने साल 2003 में शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी प्रेम कहानी फिल्म 'चंद्रलेखा' के सेट पर शुरू हुई थी, जब 1998 में कृष्णा वामसी इस फिल्म का निर्देशन कर रहे थे और राम्या इसमें लीड रोल में अपनी अदाकारी दिखा रही थीं। दोनों का एक प्यारा सा बेटा है, जिसका नाम रित्विक वामसी है। राम्या कृष्णन ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें 'पड़यप्पा' में नीलांबरी और 'बाहुबली' फ्रेंचाइजी में शिवगामी का किरदार उन्हें खास पहचान दिलाते हैं। वहीं, कृष्णा वामसी भी 'गुलाबी', 'निन्नै पेल्लाडाटा', 'सिंधूरम' और 'मुरारी' जैसी कई सफल तेलुगु फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। दोनों अपने-अपने फील्ड के धुरंधर हैं, इसलिए काम को लेकर उनका पैशन समझ में आता है।

तो देखा, कभी-कभी 'अलग-अलग' रहना भी साथ रहने का एक नया और बेहतर तरीका हो सकता है! क्या आप भी इस 'लॉन्ग-डिस्टेंस मैरिज' के आइडिया से सहमत हैं?