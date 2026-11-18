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टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कपल धीरज धूपर और विन्नी अरोड़ा की शादी की 10वीं सालगिरह थी। और भला इस दिन को सेलिब्रेट करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था कि आप अपने फैंस को एक नहीं, बल्कि दो-दो धमाकेदार ख़ुशख़बरियां दे दें! जी बिल्कुल, धीरज और विन्नी ने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है कि उनके घर में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। अब आप समझ ही गए होंगे कि दूसरे बेबी के आने की तैयारियां ज़ोरों-शोरों से शुरू हो चुकी हैं!

इस बड़े और प्यारे से ऐलान के बाद से तो सोशल मीडिया पर मानो त्योहार का माहौल बन गया है। फैंस से लेकर टीवी इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारों तक, हर कोई इस जोड़ी पर भर-भर के प्यार लुटा रहा है और बधाइयों की बौछार कर रहा है। धीरज धूपर ने अपनी इस डबल खुशी को शेयर करने के लिए पत्नी विन्नी अरोड़ा और अपने पहले बेटे ज़ैन के साथ एक बेहद ही प्यारी और रोमांटिक फोटोशूट की तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में उनकी लिटिल फैमिली बेहद खुशनुमा पलों को एन्जॉय करती हुई नज़र आ रही थी।

लेकिन असली 'दिल जीतने वाला मोमेंट' तो धीरज के पोस्ट की आख़िरी तस्वीर में छुपा था। उस तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। उस पर साफ़-साफ़ लिखा था, "हम अपने परिवार में थोड़ा सा प्यार और जोड़ रहे हैं।" अब इससे ज़्यादा क्यूट और दिल को छू लेने वाला अनाउंसमेंट कैप्शन आपने कहीं देखा है क्या? हमें तो नहीं लगता!

सिर्फ प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट ही नहीं, धीरज ने विन्नी के लिए एक सुपर रोमांटिक और दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा। उन्होंने अपनी शादी के एक दशक पूरे होने पर अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करते हुए लिखा, "साथ के एक दशक, जिंदगी अभी और बाकी है। 10 साल बाद, आप अभी भी मेरे पसंदीदा हो और मेरी पसंदीदा प्रेम कहानी हो। शादी की सालगिरह मुबारक हो, माय लव।" ये मैसेज तो सच में पूरे रिलेशनशिप गोल्स सेट कर रहा है, क्या कहते हो?

आपको याद दिला दें कि धीरज और विन्नी पहली बार माता-पिता साल 2022 में बने थे। विन्नी ने अगस्त महीने में अपने प्यारे से बेटे ज़ैन को जन्म दिया था, । और अब, शादी के 10 साल पूरे होने पर, ये जोड़ी अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार और सुपर एक्साइटेड है। तो इस प्यारे कपल के लिए एक और राउंड की बधाइयां तो बनती ही हैं, है ना?