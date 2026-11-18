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बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर खूब चर्चा में हैं। हाल ही में उनकी इस फिल्म का नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' रिलीज़ हुआ है, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी अपनी अदाएं दिखा रही हैं। गाने को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं, और इसी बीच सिंगर सोना मोहापात्रा के कमेंट पर भी ध्यान गया है। और सच कहूँ तो, उनके और सलमान के पुराने 'विवादों' को देखते हुए, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है।

सोना मोहापात्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो सलमान खान के इस नए गाने पर जमकर मज़े ले रही हैं। उन्होंने बताया कि इस गाने को देखकर उन्हें उन सारे लोगों की बातें याद आ गईं, जो सालों से उनसे कहते आए हैं कि अगर वो सलमान खान से पंगा नहीं लेतीं, तो उनका बॉलीवुड करियर आज किसी और ही मुकाम पर होता। इस बात पर सोना ने बहुत ही तीखे अंदाज़ में तंज कसा और पूछा, "क्या यही आर्टिस्टिक दुनिया है, जिसे मैंने मिस कर दिया? क्या मुझे यही करना चाहिए था? अगर मैं ऐसे 10 और गाने गा लेती, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती?" अरे दीदी, ये तो सीधा-सीधा वार है!

आपको याद दिला दें कि सोना मोहापात्रा और सलमान खान के बीच विवाद का इतिहास काफी पुराना है। साल 2016 में सोना ने सलमान की सार्वजनिक रूप से कड़ी आलोचना की थी। तब सलमान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान होने वाली शारीरिक थकावट की तुलना एक ऐसी महिला के अनुभव से कर दी थी, जिसके साथ कोई दर्दनाक घटना हुई हो। सलमान के इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था। उनकी इस आलोचना के बाद उन्हें लंबे समय तक ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उन्हें धमकियां मिलीं, उनकी अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें मॉर्फ करके शेयर की गईं और उनके परिवार को भी गंदे मैसेज भेजे गए। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है!

इसके बाद साल 2019 में भी सोना ने सलमान पर निशाना साधा था। उस समय उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के सलमान की फिल्म छोड़कर शादी को प्राथमिकता देने के फैसले पर दिए गए सलमान के बयान को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को लेकर सलमान की कथित नाराज़गी का भी ज़िक्र किया। मतलब सोना ने भाईजान का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाल दिया।

सलमान की पब्लिक इमेज पर एक बार फिर तीखा वार करते हुए सोना ने अपने वीडियो में कहा, "हां, हां, शर्ट उतारकर खुद को हीरो की तरह पेश करना और अपने हीरो बनने की सनक को पूरा करना फिलहाल मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहा है।" सोना का ये बिंदास अंदाज़ तो कमाल का है, लगता है उन्होंने ठान लिया है कि वो अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं हटेंगी!

तो बताओ यार, सोना मोहापात्रा के इस 'अंदाज़-ए-बयां' पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वो सही बोल रही हैं या ज़्यादा बोल रही हैं?