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निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू स्टारर इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, पर मेकर्स इसे भव्य बनाने में लगे हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स (CG) और बैकग्राउंड म्यूजिक (BGM) तैयार करने का काम जोरों पर चल रहा है।

मजेदार बात ये है कि फिल्म की डबिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है! मेकर्स ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, "अगर आपको लगता है कि यह अपडेट है तो यह अपडेट है। अगर नहीं तो धमाके के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।" मतलब साफ है, पिक्चर अभी दूर है!

वैसे 'वाराणसी' की पोस्ट-प्रोडक्शन की स्पीड का अंदाजा तो पहले ही लग गया था। फिल्म के निर्माता एसएस कार्तिकेय ने इसी साल सितंबर में आईएएनएस को बताया था कि अगले साल जनवरी तक यह काम पूरा होने की उम्मीद है।

'वाराणसी' की स्टार कास्ट भी जोरदार है। महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम रोल में दिखेंगे। फिल्म अगले साल 7 अप्रैल को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। संगीत एमएम कीरवानी ने तैयार किया है, और इसका निर्माण श्री दुर्गा आर्ट्स व शोइंग बिजनेस के बैनर तले हो रहा है।

राजामौली ने महेश बाबू के किरदार 'रुद्र' को लेकर भी काफी कुछ बताया था। उनके मुताबिक, रुद्र एक ऐसे मकसद को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है जो उसने खुद नहीं चुना। वह मजाकिया, भावुक और निडर भी है।

फिल्म में प्रियंका चोपड़ा 'मंदाकिनी' और पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन 'कुंभा' के रोल में दिखेंगे। मेकर्स ने उनके किरदारों की झलक पहले ही दिखा दी है। फिल्म का अफ्रीका शेड्यूल किलिमंजारो और मसाई मारा के आसपास शूट हुआ था, जिसके नजारे राजामौली को काफी पसंद आए थे।

अब जब डबिंग भी बाकी है, तो राजामौली की फिल्मों के लिए मशहूर लंबे इंतजार की एक और मिसाल कायम होगी क्या?