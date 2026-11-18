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'एवेंजर्स डूम्सडे' को लेकर इंडियन फैंस का उत्साह तो देखो! रिलीज होने में अभी पूरा एक महीना बाकी है, लेकिन डायरेक्टर एंथनी और जो रूसो की इस धांसू फिल्म की एडवांस बुकिंग ने अभी से बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी है। ये फिल्म 17 दिसंबर 2026 को इंडिया के सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जो वर्ल्डवाइड रिलीज से पूरे एक दिन पहले है। यानी जलवा तो पहले इंडिया में ही दिखेगा!

एडवांस बुकिंग की शुरुआत सोमवार रात से हुई थी, और वो भी सिर्फ कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में। लेकिन जनता का रिस्पॉन्स? कसम से, ऐसा लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर अभी से दिवाली आ गई है! सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के ओपनिंग डे के लिए अब तक लगभग 50 हजार टिकट बिक चुके हैं, जिससे 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन हो गया है। और बुक माय शो पर तो टिकटों की बिक्री 10 हजार प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही है। सोचो, एक घंटे में दस हजार से ज़्यादा टिकट!

फैंस की दीवानगी का आलम ये है कि सिनेमाघरों को आधी रात और सुबह-सुबह के शो भी चलाने पड़ रहे हैं। मुंबई और दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों के PVR-Cinepolis जैसे मल्टीप्लेक्स में भी इन शोज की बुकिंग शुरू हो चुकी है। कुछ जगहों पर रात 12 बजे, सुबह 3 बजे और सुबह 6 बजे के शो रखे गए हैं। । फिलहाल, ज्यादातर शोज अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में Infinity Vision 3D फॉर्मेट में ही चल रहे हैं। मतलब, पिक्चर का एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है।

फिल्म की शुरुआती एडवांस बुकिंग के आंकड़े देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरत में हैं और बड़े-बड़े अनुमान लगा रहे हैं। उनकी मानें तो, अगर ये रफ्तार कायम रही, तो फिल्म भारत में पहले दिन 90 से 100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 'एवेंजर्स डूम्सडे' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर किसी भी हॉलीवुड फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग का नया रिकॉर्ड बना देगी। ये रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस होगी!

अभी तक, भारत में हॉलीवुड फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड MCU की ही 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के नाम है, जिसने 72.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं, इस साल भारतीय फिल्मों में 'धुरंधर 2' ने पहले दिन 76 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करके धूम मचाई थी। 'एवेंजर्स डूम्सडे' इन रिकॉर्ड्स को भी चुनौती दे सकती है।

फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर 'डॉक्टर डूम' के धांसू किरदार में वापसी कर रहे हैं। उनके साथ क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस इवांस, पेड्रो पास्कल, फ्लोरेंस प्यू और एंथनी मैकी जैसे कई और हॉलीवुड के धुरंधर सितारे भी नजर आएंगे। और पता है, ये तो बस ट्रेलर है! अभी तो फिल्म की एडवांस बुकिंग सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सिनेमाघरों और शोज के लिए ही खुली है। देशभर में सभी भाषाओं और फॉर्मेट्स में बुकिंग शुरू होना अभी बाकी है। जब वो खुलेगी, तब क्या होगा, सोचो!

तो बताओ, क्या 'एवेंजर्स डूम्सडे' इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर सारे पुराने रिकॉर्ड्स को उड़ाने वाली है, या अभी और क्रेज का इंतजार है?