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बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं, ये तो सब जानते हैं. लेकिन उनकी पोती आराध्या बच्चन के लिए तो उनका प्यार एकदम अलग लेवल पर है! 16 नवंबर को आराध्या ने अपना 15वां जन्मदिन मनाया और दादा अमिताभ ने इस खास मौके पर उन्हें सबसे स्पेशल तरीके से विश किया.

बिग बी ने अपने ब्लॉग पर आराध्या के लिए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा, जिसमें उन्होंने पोती के अच्छे भविष्य और ढेर सारी खुशियों की कामना की. साथ ही, उन्होंने उन सभी फैंस और शुभचिंतकों का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने आराध्या को जन्मदिन की बधाई और अपना आशीर्वाद दिया. भई, ये तो होते हैं सच्चे वाले ग्रैंडफादर गोल्स!

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, "घर की पोती का जन्म दिवस सुनहरा और भाग्यशाली रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना... और जो प्यार रविवार से मिला, वो हमेशा याद रहेगा. आप सभी की प्रार्थनाओं का अभिनंदन." मतलब साफ है, बिग बी के लिए आराध्या कितनी अनमोल हैं और फैंस के प्यार को भी वो कितनी वैल्यू देते हैं.

वैसे दिवाली के मौके पर भी बच्चन परिवार साथ नजर आया था. श्वेता बच्चन नंदा की बेटी नव्या नवेली नंदा ने परिवार के साथ दिवाली मनाते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. उन फोटोज में नव्या ने अपनी मां श्वेता और मामा अभिषेक बच्चन के साथ दिवाली की झलक दिखाई थी. लेकिन नव्या ने अगस्त्य नंदा और आराध्या की एक प्यारी तस्वीर भी शेयर की थी. इसमें अगस्त्य अपनी छोटी बहन आराध्या को प्यार से गले लगाए हुए थे, इस तस्वीर को फैंस ने खूब पसंद किया था.

बात करें आराध्या की तो वो ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी हैं. यानी अमिताभ और जया बच्चन की प्यारी पोती. उनके बड़े भाई-बहन नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा हैं. आराध्या अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं और स्कूल के नाटकों और बाकी एक्टिविटीज़ में भी खूब हिस्सा लेती हैं. उन्हें अक्सर मम्मी-पापा के साथ एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया जाता है और ऐश्वर्या भी अपनी लाडली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.

तो देखा, बच्चन परिवार में प्यार और खुशियां कितनी भरी पड़ी हैं! दादा-पोती की ये बॉन्डिंग देखकर हमें तो बस यही कहना है कि ऐसे प्यारे रिश्ते सबकी ज़िंदगी में हों. क्या आप भी अपने दादा-दादी के इतने करीब हैं?