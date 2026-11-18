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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट सिनेमाघरों में धूम मचा रहा है! दिवाली के मौके पर आई इस फिल्म को जनता ने दिल खोलकर प्यार दिया है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी इसका जादू चल रहा है. इसने अपने दूसरे वीकेंड में तो बॉलीवुड की तरफ से सबसे ज़्यादा कमाई का रिकॉर्ड भी बना लिया. पर हर अच्छी चीज़ में थोड़ा ट्विस्ट तो आता ही है, और इस बार वो 'ट्विस्ट' आया दूसरे सोमवार को!

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने अपने बारहवें दिन इंडिया में कुल 32 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया. इसमें से हिंदी में अकेले 23.75 करोड़ रुपए की कमाई हुई. सोचो, रविवार के मुकाबले सोमवार को 50% से भी ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई! ये तो थोड़ा टेंशन वाली बात है भाई!

बावजूद इस गिरावट के, 12 दिनों में 'रामायण' का टोटल बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन इंडिया में 792.60 करोड़ रुपए हो चुका है. और बात सिर्फ हिंदी की नहीं, मलयालम रीजन से भी इसे ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है. वहां गिनती के शोज लगने के बावजूद, 12 दिनों में 34.30 करोड़ की कमाई हुई है, जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है. मलयालम के साथ-साथ बाकी भाषाओं में भी फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही है, जो इसे सचमुच एक पैन-इंडिया हिट बनाता है.

अब आते हैं वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर. दूसरे सोमवार को ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने कुल 10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल ओवरसीज कलेक्शन 490 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. इंडिया और ओवरसीज की कमाई मिलाकर, 'रामायण' ने अभी तक दुनिया भर में 1437.25 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. इसी के साथ, ये इंडिया की पांचवीं ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी बन गई है. मतलब, गेम ऑन है!

लेकिन असली मज़ा तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि 'रामायण' की सीधी टक्कर चल रही है 'धुरंधर द रिवेंज' और 'पुष्पा 2' जैसी धांसू फिल्मों से. हालांकि, इंडिया में अभी 'रामायण' इन दोनों से थोड़ा पीछे चल रही है. रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने ग्यारहवें दिन तक 846 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया था, जबकि 'रामायण' अभी 800 करोड़ पार भी नहीं कर पाई थी. 'पुष्पा 2' ने तो इंडिया में 12 दिनों में 900 करोड़ से ज़्यादा का नेट कलेक्शन किया था.

पर वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' पहले ही 'रामायण' से काफी पीछे हो चुकी थीं. तो बात साफ है, 'रामायण' का जलवा कायम है, बस अब देखना ये है कि इंडिया में इसका पहला पार्ट लाइफटाइम कलेक्शन में कहां तक पहुंच पाता है. कहीं ये गिरावट इसे टॉप पर पहुंचने से रोक न दे, क्या कहते हो?