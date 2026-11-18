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दूरदर्शन के कल्ट शो "मालगुडी डेज" के शरारती "स्वामी" को भला कौन भूल सकता है? आरके नारायण की किताब पर आधारित इस शो ने हमें एक ऐसे बाल कलाकार से मिलवाया था, जिसने अपनी मासूमियत और शैतानियों से सबका दिल जीत लिया था। वही दस साल का "स्वामी" जो अपने दोस्तों के साथ स्कूल न जाने के बहाने ढूंढता था और शैतानियों में सबसे आगे रहता था! "मालगुडी डेज" में "स्वामी" बनकर मास्टर मंजूनाथ हर घर के फेवरेट बन गए थे। उन्होंने कई फ़िल्में और टीवी शो किए थे, लेकिन इस शो ने उन्हें स्टार बना दिया।

बाल कलाकार से स्टारडम तक

मास्टर मंजूनाथ का एक्टिंग करियर तो सिर्फ तीन साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। सोचिए, एक नॉन-फिल्मी परिवार से होने के बावजूद, उन्हें अपनी पहली फिल्म 'अजीत' में काम करने का मौका मिल गया। उन्होंने खुद बताया कि एक पार्ट-टाइम प्रोडक्शन मैनेजर ने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा बोलते देखा था और उनके माता-पिता को मना लिया था कि वो उन्हें एक कन्नड़ फिल्म में काम करने दें। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता अंबरीश मुख्य भूमिका में थे। गजब का टैलेंट था, जो इतनी छोटी उम्र में ही दिख गया था!

सत्रह साल की उम्र तक तो मंजूनाथ ने कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में करीब पच्चीस फिल्में और कई टीवी शोज कर डाले थे। "मालगुडी डेज" में अपने "स्वामी" के रोल के लिए तो उन्होंने छह इंटरनेशनल अवॉर्ड, एक नेशनल अवॉर्ड और एक स्टेट अवॉर्ड भी जीते थे। मतलब, ट्रॉफी रखने के लिए शायद अलग से घर लेना पड़ा होगा! लेकिन, उनके माता-पिता बड़े स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर वो क्लास में फेल हुए, तो सिनेमा से छुट्टी। ये तो उनके परिवार की तरफ से एक सीधी धमकी थी! इसलिए, एक्टिंग के साथ-साथ मंजूनाथ पढ़ाई में भी खूब मेहनत करते थे, ताकि दोनों चीजों को मैनेज कर सकें। ये हुई न असली मल्टीटास्किंग, वो भी बचपन में!

जिंदगी का अनएक्सपेक्टेड यू-टर्न

सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। जब मंजूनाथ सिर्फ पंद्रह साल के थे, उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनकी मां घर चलाने के लिए काम करती थीं, और इसी बीच उन्हें फिल्में या टीवी शो मिलने भी बंद हो गए थे। सत्रह की उम्र तक आते-आते, मंजूनाथ ने एक्टिंग को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। उन्होंने बताया कि उन दिनों बाल कलाकारों के लिए आगे का सफर आसान नहीं होता था। उनके अनुसार, किशोरों के लिए कोई रोल ही नहीं होते थे; या तो आप बाल कलाकार होते थे या सीधे हीरो या कोई और किरदार निभाने वाले अभिनेता। मतलब बीच का कोई रास्ता ही नहीं था।

उनकी आखिरी फिल्म 1992 में आई तेलुगु फिल्म 'स्वाति किरणम' थी। इसके बाद मंजूनाथ ने अपने करियर के लिए बिल्कुल नई राह चुनी – आईटी की दुनिया! यह एक्टिंग की ग्लैमरस दुनिया से एकदम उलट एक अलग फील्ड थी। उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कंटेंट राइटर की नौकरी की। और यहाँ सुनो असली कहानी – नौकरी पाने के लिए उन्होंने झूठ बोला था कि उन्हें इंटरनेट चलाना आता है! असल में, उन्हें इंटरनेट के बारे में बस इतनी ही जानकारी थी कि उन्होंने बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर स्थित एक मशहूर कैफे के आउटलेट में विदेशियों को तीन कंप्यूटरों पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए देखा था। इसे कहते हैं पूरा जुगाड़ करके मंजिल पा लेना!

ई-गवर्नेंस के चमकते सितारे 'स्वामी'

आज की बात करें तो मास्टर मंजूनाथ ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक जाना-माना नाम बन चुके हैं। वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह की ई-गवर्नेंस से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा हैं। उनका योगदान सिर्फ ई-गवर्नेंस तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने करीब अठारह साल तक बेंगलुरु एक्सप्रेसवे कॉरिडोर और NICE पेरिफेरल रोड जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी काम किया है। यानी, एक्टिंग छोड़ कर उन्होंने देश के विकास में भी अपना हाथ बंटाया है।

पिछले लगभग एक दशक से तो वो अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म, VIC प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं। इस फर्म के ज़रिए वो निजी कंपनियों और सरकार के बीच नीतिगत तालमेल बनाने में मदद करते हैं। कौन सोच सकता था कि "मालगुडी डेज" का वो नटखट "स्वामी", जो स्कूल बंक करने के बहाने ढूंढता था, वो आज सरकार और बड़ी कंपनियों के बीच नीतियों का तालमेल बिठा रहा है? ये तो पूरा लाइफ का यू-टर्न है, बॉस!

सच में, मास्टर मंजूनाथ की कहानी बताती है कि ज़िंदगी में कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड मोड़ आते हैं, लेकिन टैलेंट और मेहनत हो तो आप किसी भी फील्ड में झंडे गाड़ सकते हो। क्या आपकी भी लाइफ में ऐसा कोई शॉकिंग करियर चेंज आया है?