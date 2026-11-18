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अक्षय कुमार और विद्या बालन के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है! अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बन रही उनकी कॉमेडी फिल्म 'मौजा ही मौजा' की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। अभी तक फिल्म का टाइटल 'मौजा ही मौजा' बताया जा रहा है, हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का सबको इंतजार है। याद होगा, अक्षय कुमार ने अपने बर्थडे के आसपास इस फिल्म को लेकर एक हिंट भी दिया था।

पहले यह कॉमेडी फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब सिनेमाघरों में इसके आने का इंतजार फरवरी 2027 तक बढ़ गया है। प्रोड्यूसर दिल राजू ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने एक इवेंट के दौरान बताया, "हमने अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म पूरी कर ली है, जो फरवरी में रिलीज होगी।" यानी इंतजार थोड़ा लंबा है, पर लग रहा है कि फिल्म धमाकेदार होगी!

ये चौथी बार होगा जब अक्षय कुमार और अनीस बज्मी एक साथ किसी फिल्म पर काम कर रहे हैं। इससे पहले इनकी जोड़ी 'वेलकम' (2007), 'सिंह इज किंग' (2008) और 'थैंक यू' (2011) जैसी फिल्में दे चुकी है। वहीं, अक्षय और विद्या बालन भी 'मिशन मंगल' (2019) के बाद एक बार फिर स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। इनकी केमिस्ट्री देखने लायक होती है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही कमाल होने वाला है!

फिल्म की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। अक्षय कुमार तो वैसे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट में साइंस-फिक्शन थ्रिलर 'समुक' के साथ-साथ रोहित शेट्टी की 'गोलमाल 5' और 'भागम भाग 2' जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्में भी शामिल हैं। मतलब, अक्की पाजी का जलवा 2027 में भी कायम रहेगा। अब बस 'मौजा ही मौजा' की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है, आखिर क्या कुछ और भी मौजा होगा इस फिल्म में?