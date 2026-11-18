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बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का क्रेज हमेशा से रहा है, पर जब इसमें फैमिली ड्रामा, पर्यावरण और खेती-किसानी का तड़का लग जाए, तो भाईसाब, ये तो कुछ हटके ही होगा! ऐसी ही एक अनूठी कहानी लेकर आ रही है फिल्म ‘काली खेती’, जो 20 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसमें जैकी श्रॉफ, शरद केलकर और शगुन सरगम अहम किरदारों में दिखेंगे, और इसका डायरेक्शन हारिस इम्तियाज खान ने किया है।

फिल्म की कहानी सिर्फ डराने तक सीमित नहीं है। इसमें बाप-बेटे के रिश्ते का गहरा टकराव दिखाया गया है, जहाँ उनके विचारों का मतभेद और ईगो की लड़ाई देखने को मिलेगी। दोबारा मिलने के बाद उनकी जिंदगी में जो मोड़ आते हैं, वो रिश्तों की नई परतें खोलते हैं। ‘काली खेती’ में इमोशनल खींचतान, आपसी समझ की कमी और रिश्तों के उतार-चढ़ाव को इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक कंप्लीट फैमिली ड्रामा भी है।

फिल्म के डिस्कशन के दौरान, हमारे भिड़ू जैकी श्रॉफ ने तो पेड़ लगाने के लिए लोगों को इंस्पायर करने का तरीका भी बता दिया! आखिर फिल्म में पर्यावरण और खेती-किसानी से जुड़े मुद्दे भी तो हैं। वहीं, डायरेक्टर हारिस इम्तियाज खान ने फिल्म के हटके टाइटल ‘काली खेती’ का मतलब भी समझाया। ये फिल्म हॉरर के साथ-साथ सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों को भी टच कर रही है, जो अपने आप में एक अलग ही एक्सपेरिमेंट है।

अब देखना होगा कि 20 नवंबर को रिलीज होने पर ये हॉरर-ड्रामा-पर्यावरण का मिक्सचर दर्शकों को कितना पसंद आता है, या फिर उनका दिमाग ही चकरा जाता है!