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भुवन बाम की पॉपुलर वेब सीरीज़ 'ढिंढोरा' पांच साल बाद अपने दूसरे सीज़न के साथ लौट आई है. इस बार ये यूट्यूब से निकलकर नेटफ्लिक्स पर आई है, और इसकी कहानी का दायरा भी पहले से बड़ा है. लेकिन, सीरीज़ की दुनिया वही है जो हमने पहले सीज़न में देखी थी: टीटू मामा की परेशानियां, बबलू जी का अपना ही अंदाज़ और जानकी की बातें. भुवन बाम एक बार फिर अपने जाने-पहचाने किरदारों के साथ दर्शकों को हंसाने आ गए हैं.

कहानी में क्या है नया?

इस सीज़न में टीटू मामा (भुवन बाम) ग्यारह करोड़ रुपये के नुकसान से परेशान हैं. वो अपने ससुराल वालों से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश उलटी पड़ती जाती है. उनकी पत्नी कविता मामी (संजीदा शेख) के साथ उनके रिश्ते और ससुराल की खींचतान ही कहानी को आगे बढ़ाती है. परिवार के बाकी सदस्य भी अपनी पुरानी आदतों के साथ वापस आ गए हैं, यानी टीटू मामा के लिए मुसीबतें सिर्फ पैसों की नहीं, रिश्तों की भी हैं! कहानी का आधार घरेलू उलझनें और उनसे पैदा होने वाली कॉमेडी ही है, जिसे पहले सीज़न में लोगों ने काफी पसंद किया था. पर आठ एपिसोड की इस कहानी को बनाए रखना और हर मज़ाक को खींचे बिना आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है.

भुवन का जादू चला क्या?

भुवन बाम इस सीरीज़ का सबसे बड़ा आकर्षण हैं. वो टीटू मामा, बाबलू जी, जानकी, बंचो और समीर फुद्दी समेत नौ किरदार अकेले निभाते हैं. हर किरदार की आवाज़ और बोलने का अंदाज़ अलग रखना वाकई उनकी मेहनत दिखाता है. एक ही कलाकार को इतने अलग-अलग रूपों में देखना आज भी दिलचस्प लगता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तभी तक मज़ेदार है, जब तक हर किरदार कहानी में कुछ नया जोड़ रहा हो. कई जगह ऐसा लगता है कि कुछ किरदारों की मौजूदगी सिर्फ़ भुवन के रूप बदलने तक ही सीमित रह जाती है, जिससे उनका असर कम होने लगता है.

संजीदा शेख की एंट्री इस सीज़न का एक नया पहलू है. वो कविता मामी के किरदार में टीटू मामा की दुनिया में एक नई इक्वेशन लेकर आती हैं. अनूप सोनी, उदित नारायण और ओरी की छोटी-मोटी झलकियां भी सीरीज़ में हैं, जो दर्शकों का ध्यान खींचती हैं, लेकिन सीरीज़ का असली भार तो भुवन के कंधों पर ही है.

डायरेक्शन और कॉमेडी का तड़का

स्नेहा शेट्टी कोहली के डायरेक्शन में इस बार सीरीज़ का पैमाना बड़ा है. शादी-ब्याह, परिवार का हंगामा और ढेर सारे किरदार इसे पहले सीज़न से ज़्यादा ग्रैंड बनाते हैं. लेकिन 'ढिंढोरा' की पहचान कभी उसका बड़ा सेट या भव्य सीन नहीं रहे. इसकी खासियत हमेशा रोजमर्रा की बातों से निकलने वाला हास्य और किरदारों की अजीब आदतें रही हैं. यहीं पर पटकथा को और मेहनत करनी थी क्योंकि जो मज़ाक छोटे वीडियोज़ में कमाल करता है, वो आठ एपिसोड की लंबी कहानी में उतना ही असरदार हो, ये ज़रूरी नहीं.

कुछ पुराने दर्शकों को भुवन का ये बी.बी. की वाइन्स वाला अंदाज़ आज भी पसंद आएगा, पर कई को शायद ये थोड़ा पुराना-सा लग सकता है. 'ढिंढोरा 2' भुवन बाम के पुराने फैन्स को टीटू मामा और उनकी दुनिया में लौटने का मौका ज़रूर देती है. भुवन की मेहनत और उनके किरदारों की वापसी इसे देखने की वजह बनती है, लेकिन कहानी में नएपन और कॉमेडी में ताजगी की कमी थोड़ी खलती है. पुराने फैन्स को इसमें अपनापन मिलेगा, मगर नए दर्शकों के लिए ये उतनी मज़ेदार साबित शायद न हो. तो आप बताओ, टीटू मामा का जादू आप पर चलेगा या नहीं?