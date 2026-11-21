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बॉलीवुड सितारों को धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लगता है हर दूसरे दिन किसी न किसी एक्टर को कोई न कोई धमकी मिली ही जाती है। अब इस कड़ी में नवाब साहब, यानी सैफ अली खान का नाम भी जुड़ गया है! जी हाँ, अभिनेता सैफ अली खान को जान से मारने की धमकी मिली है, ।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के सूत्रों के मुताबिक, इस धमकी के पीछे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वॉन्टेड आरोपी जीशान अख्तर का नाम सामने आया है। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की बहुत गंभीरता से जांच कर रही है। अब तो हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ये माजरा क्या है!

सैफ अली खान को उनके फोन पर एक वॉयस मैसेज मिला था। इस मैसेज में साफ-साफ कहा गया है कि "उनका भी वही हाल होगा, जो बाबा सिद्दीकी का हुआ था।" सोचिए, ये मैसेज सुनकर कोई भी कितना घबरा जाएगा! पुलिस फिलहाल इस वॉयस मैसेज की पूरी जांच कर रही है ताकि इसकी सच्चाई का पता लग सके और धमकी देने वाले को पकड़ा जा सके।

लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। पुलिस अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या यह धमकी वाकई जीशान अख्तर ने खुद दी है, या किसी ने उसके नाम का इस्तेमाल करके फिल्मी सितारों और पुलिस दोनों को परेशान करने की सोची है। आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन सच बोल रहा है और कौन बस नाम इस्तेमाल कर रहा है! फिलहाल, इस पूरे बवाल पर सैफ अली खान की तरफ से कोई भी सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है।

इससे पहले भी ऐसे ही धमकी भरे मैसेज कई सितारों को मिल चुके हैं। याद है ना, तुषार कपूर और आयुष्मान को भी ऐसे ही क्लिप और मैसेज मिले थे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तब एक आईटी इंजीनियर वैभव मिश्रा पर शक जताया गया था। पुलिस को शक था कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से आवाज तैयार की होगी और फिर ऑनलाइन सर्च से कलाकारों के नंबर जुटाकर उन्हें धमकी भरे मैसेज भेजे। तुषार कपूर को भेजे गए एक ऑडियो मैसेज में तो कथित तौर पर पाँच करोड़ रुपये की मांग की गई थी! मैसेज भेजने वाले ने खुद को गैंगस्टर हैरी बॉक्सर बताया था, लेकिन पुलिस की वॉयस सैंपल जांच में ये आवाज हैरी बॉक्सर से बिल्कुल मेल नहीं खाई थी। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म चल रही हो!

और तो और, बीते सोमवार को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। एक गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ऑनलाइन पोस्ट के जरिए ये धमकी दी थी। उसका दावा था कि दिल्ली पुलिस ने भले ही उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन मुंबई में अमिताभ बच्चन को निशाना बनाने की उसकी साजिश पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये धमकी ठीक उस वक्त आई थी, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो कथित शूटर्स को गिरफ्तार किया था। जांचकर्ताओं को शक था कि ये लोग मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर 'जलसा' के बाहर गोलीबारी करने की साजिश में शामिल थे। भई, बॉलीवुड में तो आजकल ड्रामा पर्दे से ज्यादा असल जिंदगी में चल रहा है!