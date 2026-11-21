एलौंडा अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि स्पाइरोस कोकोतोस की दूरदर्शिता और तीन प्रतिष्ठित होटलों – एलौंडा मारे, पोर्टो एलौंडा और एलौंडा पेनिन्सुला – का ऋणी है।

एलौंडा मारे ने निजी स्विमिंग पूल वाले बंगलों की शुरुआत की। 1992 में, पोर्टो एलौंडा ने निजी स्विमिंग पूल वाले कमरे और क्रेते में पहला होटल गोल्फ कोर्स पेश किया। एलौंडा पेनिन्सुला अपने अनोखे समुद्र तट विला के लिए जाना जाता है, जिनमें निजी स्विमिंग पूल और बड़े बगीचे हैं।

लेडी गागा, रिहाना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चार्लीज़ थेरॉन, मारिया केरी, पामेला एंडरसन और एंड्रिया बोसेली उन प्रसिद्ध नामों में से कुछ हैं जिनका एलौंडा से जुड़ाव रहा है।

आज, सिक्स सेंसेस स्पा, फेरागामो परिवार का इल बोरो टस्कन बिस्ट्रो और सुमोसन इस अनुभव को पूरा करते हैं।

एलौंडा: जहाँ बेमिसाल विलासिता प्रामाणिक क्रेते से मिलती है।

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