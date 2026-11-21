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सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फैंटेसी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म 'द व्वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' अब घर बैठे प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस के बाद, यह फिल्म बीते शुक्रवार से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ गई है।

इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ₹91.49 करोड़ की जबरदस्त कमाई की है, जिसमें भारत से ₹70.35 करोड़ (नेट) का कलेक्शन शामिल है। लगातार कई असफलताओं के बाद, 'द व्वान' ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को थोड़ी राहत तो दी ही होगी! फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, और इसे अजय देवगन की 'दृश्यम: द कंक्लूजन' से कड़ी टक्कर भी मिली, जिससे यह अपनी शुरुआती रफ़्तार बरकरार नहीं रख पाई। लेकिन, इसने अपनी जगह बनाई, ये तो मानना पड़ेगा।

दीपक कुमार मिश्रा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म भारतीय लोककथाओं पर आधारित है। इसकी कहानी एक पुरानी मान्यता, एक पवित्र जंगल और एक इंसान की लापरवाही भरी चुनौती के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक भयानक अलौकिक लड़ाई को जन्म देती है। प्राइम वीडियो ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म की रिलीज़ की जानकारी देते हुए लिखा, 'जंगल अब आपको बुला रहा है 🌳 #TheVvaanOnPrime, अभी देखें।'

फिल्म की कहानी ऋषि (सिद्धार्थ) और उसकी पत्नी ममता (तमन्ना) के बारे में है, जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचने के लिए गांव लौटते हैं। लेकिन, गांव की देवी 'वनदेवी' द्वारा रक्षित एक पवित्र जंगल के बीच से सड़क बनाने की योजना उन्हें विकास और गहरी मान्यताओं के बीच एक अजीब संघर्ष में फंसा देती है। जहां ममता गांव वालों की परंपराओं का सम्मान करती है, वहीं ऋषि, जिसका आस्था से भरोसा उठ चुका है, सारी चेतावनियों को अनदेखा कर देता है। इसमें सूर्यास्त के बाद जंगल में प्रवेश न करने की चेतावनी सबसे अहम होती है। जब वह इस सदियों पुराने नियम को तोड़ता है, तो घटनाओं का एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो जाता है, जो उसे रहस्यमयी और अनजान ताकतों की दुनिया में खींच ले जाता है, जिन्हें समझना उसके बस की बात नहीं होती। क्या आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ें बस मान लेनी चाहिए?

इस फिल्म को एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने TVF मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शंस और 11:11 के बैनर तले मिलकर बनाया है। सिद्धार्थ और तमन्ना पहली बार एक साथ इस फिल्म में नज़र आए हैं। उनके साथ सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी ने भी अहम रोल निभाए हैं।

और अब सबसे बड़ी खबर! हाल ही में छठ पूजा के मौके पर, एकता कपूर ने 'द व्वान 2' (The Vvaan 2) की घोषणा कर दी है! मेकर्स ने सोशल मीडिया पर यह अपडेट शेयर करते हुए कहा, 'द व्वान की कहानी अभी बाकी है।' अब कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि जंगल का अगला चैप्टर आने वाला है! क्या ऋषि और ममता फिर से उसी जंगल के रहस्य सुलझाने वापस आएंगे? आपका क्या ख्याल है?