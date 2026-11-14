समय रैना ने हुमा कुरैशी की फ्लॉप फिल्म 'टॉक्सिक' पर कसा तंज, गोविंदा की गोली वाली घटना से भी जुड़ा नाम!

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'टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को सुपरस्टार यश की धमाकेदार वापसी माना जा रहा था, लेकिन 'केजीएफ' के बाद चार साल में आई उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई. बड़े बजट और नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसी बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद, ये फिल्म 350 करोड़ रुपये से कम कमा पाई और यह फ्लॉप रही.

हाल ही में, कॉमेडियन समय रैना ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 के एक एपिसोड में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी पर उनकी इस फिल्म को लेकर मजेदार चुटकी ली. इस एपिसोड में कृष्णा अभिषेक, आशीष सोलंकी और बलराज सिंह घई भी पैनलिस्ट के तौर पर शामिल थे. हुमा ने फिल्म में एलिज़ाबेथ का किरदार निभाया था, और समय ने उनके सामने ही फिल्म के प्रदर्शन पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा.

समय ने हुमा से कहा, “आमतौर पर लोग 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में आते हैं और फिर उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है. आप पहली ऐसी इंसान हैं, जिनकी फिल्म फ्लॉप हुई और फिर आप यहां आईं.” इस पर हुमा ने भी मजाकिया अंदाज में पलटवार किया और कहा कि उन्होंने तो बस 'टॉक्सिक' नाम की फिल्म में काम किया है, लेकिन असल जिंदगी में समय खुद ही 'टॉक्सिक' हैं. समय ने हंसते हुए जवाब दिया कि कम से कम लोग उन्हें तो देखते हैं.

इस पर हुमा ने कहा कि आजकल 'हेट-वॉचिंग' का भी चलन है, जिससे व्यूज काफी बढ़ जाते हैं और शायद इसीलिए 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' टॉप पर है. समय ने इस बात पर हामी भरी और कहा कि यही बात 'टॉक्सिक' पर भी लागू होती है, साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि फिल्म के ट्रेलर में कई इंटीमेट सीन थे. हुमा ने हंसते हुए समय पर आरोप लगाया कि वह मेहमानों को बुलाते समय तो बहुत तमीज से बात करते हैं, लेकिन शो के दौरान हमेशा 'जहर' उगलते रहते हैं.

बातचीत के दौरान, कृष्णा अभिषेक ने अपने चाचा गोविंदा के पैर में गलती से गोली लगने वाली पुरानी घटना का भी जिक्र किया. तभी कॉमेडियन आशीष सोलंकी ने मजाक में कहा कि शायद गोविंदा ने 'टॉक्सिक' देखने के बाद ऐसा किया होगा! फिल्म 'टॉक्सिक', जिसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है, 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म अपने इंटीमेट सीन्स और महिलाओं को नकारात्मक रूप में दिखाने वाले दृश्यों के चलते विवादों में रही थी, हालांकि CBFC ने इसे बिना किसी कट के 'ए' रेटिंग के साथ पास कर दिया था.