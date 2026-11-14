जूही चावला ने 59वें जन्मदिन पर खोला राज: सलमान ने मांगा था हाथ, शाहरुख को जड़ा थप्पड़ और आमिर ने थूका!

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बॉलीवुड की सबसे हंसमुख अदाकारा जूही चावला ने 12 नवंबर को अपना 59वां जन्मदिन मनाया. 80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरत मुस्कान और शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली जूही आज देश की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में से एक हैं. 1986 में फिल्म 'सल्तनत' से डेब्यू करने वाली जूही ने अपने 40 साल के फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. वे बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने तीनों खान – शाहरुख, आमिर और सलमान के साथ काम किया है. उनके बर्थडे के खास मौके पर जानिए इन तीनों के साथ उनकी दोस्ती और अनबन की कहानी.

जब सलमान ने मांगा हाथ, पर मिल गई 'ना'

सलमान खान बड़े पर्दे पर कभी जूही चावला के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर नहीं दिखे, लेकिन वो जूही पर फिदा थे! एक वक्त ऐसा था जब सलमान उनसे शादी करना चाहते थे. उन्होंने तो जूही के पिता से उनका हाथ भी मांग लिया था, पर जूही और उनके पिता ने सलमान के इस प्रपोज़ल को ठुकरा दिया.

सलमान ने खुद एक पुराने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था. उन्होंने जूही के बारे में कहा था कि "वो बहुत स्वीट हैं. मैंने उनके पिता से शादी के बारे में बात की थी." जब होस्ट ने पूछा कि जूही के पिता ने क्या कहा, तो सलमान का जवाब था कि 'नहीं'. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा, "उन्होंने साफ मना कर दिया. पता नहीं उन्हें क्या चाहिए था, शायद मैं उनके बिल में फिट नहीं बैठता था." जूही ने बाद में बताया था कि करियर की शुरुआत में वो सलमान और आमिर को उतने अच्छे से नहीं जानती थीं. भई, सलमान भाई को भी किसी ने सीधे 'ना' कह दिया, ये तो बड़ी बात है!

आमिर के मज़ाक से 'इश्क' और दोस्ती दोनों में दरार

आमिर खान और जूही चावला ने अपने करियर की शुरुआत ही 1988 की फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से की थी. दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे और अच्छे दोस्त थे, पर आमिर की मज़ाक करने की आदत ने दोनों के बीच सालों की दरार डाल दी. एक बार फिल्म 'हम हैं राही प्यार के' की शूटिंग के दौरान आमिर ने जूही को मज़ाक में पानी में धक्का दे दिया था, जिससे वो नाराज़ हो गईं.

इससे पहले भी 'तुम मेरे हो' की शूटिंग के दौरान आमिर ने जूही को हाथ में एक सांप पकड़ा दिया और उनके करीब आने की कोशिश करने लगे. जूही डर के मारे पूरे सेट पर चीखते हुए भागने लगीं. पर हद तो तब हो गई जब 'इश्क' के सेट पर आमिर का मज़ाक उन पर भारी पड़ गया. 'अंखियां तू मिला ले राजा' गाने की शूटिंग के दौरान आमिर ने ज्योतिष विद्या जानने का दावा कर जूही का हाथ देखा और उस पर थूक दिया. जूही इस बात से बहुत नाराज़ हुईं और रोने लगीं. इसके बाद उन्होंने पूरे पांच साल तक आमिर खान से बात नहीं की. ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था आमिर! इस गुस्से की वजह से जूही ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' में आमिर के अपोजिट लीड रोल का ऑफर भी ठुकरा दिया था, जो बाद में करिश्मा कपूर को मिला और उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई.

हालांकि, पांच साल बाद उनका झगड़ा खत्म हुआ और दोस्ती वापस पटरी पर लौटी. जब आमिर खान का अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक हुआ और वो डिप्रेशन में थे, तब जूही चावला अपनी पुरानी नाराजगी भूलकर उनके घर जाती थीं, उनका हौसला बढ़ाती थीं और उन्हें इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने में मदद करती थीं. सच्ची दोस्ती ऐसी ही होती है, चाहे कितने भी झगड़े हों!

शाहरुख को थप्पड़, पर दोस्ती हर मुश्किल में साथ

शाहरुख खान और जूही चावला की ऑनस्क्रीन जोड़ी जितनी सुपरहिट रही है, ऑफस्क्रीन उनकी दोस्ती उतनी ही गहरी है. पर एक बार ऐसा भी हुआ जब जूही ने गुस्से में आकर शाहरुख को थप्पड़ जड़ दिया था! डायरेक्टर विवेक शर्मा ने बताया था कि 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' की शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन फिल्माया जा रहा था, जिसके लिए शाहरुख बहुत उत्साहित थे. एक्शन सीक्वेंस के दौरान एक आग का गोला निकलना था, जिसकी जानकारी जूही को नहीं थी.

जब सीन शूट होना शुरू हुआ और आग का गोला निकला, तो जूही डर गईं और गुस्से में शाहरुख खान को थप्पड़ जड़कर अपनी वैनिटी वैन में चली गईं. शाहरुख को लगा कि उनकी गलती की वजह से जूही नाराज़ हुई हैं, तो वो खुद उन्हें मनाने गए और वापस लाए. जबकि इसमें शाहरुख की कोई गलती नहीं थी, जूही को लगा कि उन्हें सब पता था और उन्होंने बताया नहीं. कोई और होता तो 'दीवार' बन जाता, पर ये तो किंग खान हैं!

केवल फिल्मों में ही नहीं, शाहरुख और जूही रियल लाइफ में भी एक-दूसरे के जोड़ीदार हैं. जूही ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके भाई कोमा में चले गए थे, तो वो अकेली पड़ गई थीं. उस मुश्किल वक्त में शाहरुख खान ने ही उनका बहुत साथ दिया था. यह दोस्ती सिर्फ एकतरफा नहीं रही. जब 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस के सिलसिले में जेल जाना पड़ा था, तो जूही चावला ही थीं जो सेशन कोर्ट पहुंचीं और आर्यन की एक लाख रुपए की जमानत के लिए मुख्य बेल बॉन्ड पर साइन किया. दोनों आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के को-पार्टनर्स भी हैं. ये होती है असली दोस्ती, जो हर इम्तिहान में खरी उतरे!