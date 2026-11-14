गोविंदा और रानी स्वर्णकार का 'रूपा' वाला रोमांस, और निजी जिंदगी की चर्चा

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गोविंदा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, दोनों को लेकर इन दिनों खूब चर्चा में हैं. एक तरफ जहाँ वो सात साल बाद फिल्म 'रूपा' से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी और पत्नी सुनीता की अनबन की खबरें भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.

अब गोविंदा अपनी नई फिल्म 'रूपा' की लीड एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरों को लेकर फिर से खबरों में हैं. रानी स्वर्णकार ने अपने सोशल मीडिया पर गोविंदा संग 'रूपा' फिल्म की कुछ झलकियाँ शेयर की हैं, जिनमें ये दोनों एक-दूसरे की बाहों में बाहें डाले पोज़ देते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों में रानी पर्पल साड़ी, साइड पार्टेड हेयरस्टाइल और मोतियों के नेकलेस में नजर आ रही हैं, तो वहीं गोविंदा सफेद शर्ट, ब्लेज़र और काली पैंट में दिखे हैं. रानी ने इन फोटोज को कैप्शन दिया है, 'रूपा से खूबसूरत झलक,' और साथ में एक गाना भी लगाया है जिसके बोल हैं, 'प्यार का जमाना कभी होगा न पुराना, प्यार करते हैं, करते रहेंगे नए प्रेमियों की तरह.'

बता दें कि 'रूपा' रानी स्वर्णकार की पहली फिल्म है, जिसमें गोविंदा ने खुद उन्हें अपनी हीरोइन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था. गोविंदा और रानी के नाम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहें भी सामने आई थीं. गोविंदा की पत्नी सुनीता ने भी उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. हालांकि, गोविंदा ने इन अफेयर की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था.

इतना ही नहीं, रानी स्वर्णकार ने भी तब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुनीता पर गोविंदा को 'मेंटली टॉर्चर' करने का आरोप लगाया था. बात इतनी बढ़ गई थी कि सुनीता ने तो तलाक तक की अर्जी दाखिल कर दी थी, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया. इन सब ड्रामे के बाद, अब गोविंदा और सुनीता को पहले के मुकाबले कम ही साथ देखा जाता है. हालाँकि, वे लॉकअप 2 शो में साथ दिखे थे, जहाँ गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता के लिए गए थे.