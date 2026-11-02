मालती चाहर का 'बोल्ड' अवतार: क्रिकेटर की बहन ने 'दिल मेरा रोता चला जाए' में सिंबा संग लगाई आग!

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भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन, एक्ट्रेस और डायरेक्टर मालती चाहर आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. उनका नया गाना 'दिल मेरा रोता चला जाए' हाल ही में रिलीज हुआ है और आते ही छा गया है. इस गाने में मालती के साथ एक्टर और मॉडल सिंबा नागपाल नजर आ रहे हैं, और सच्ची, इनकी जोड़ी देखकर फैंस का तो दिल ही पिघल गया है!

गाने में प्यार और इश्क की शिद्दत को कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि वो सीधे दिल को छूता है. मालती और सिंबा ने गाने के वीडियो में जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई है, जिसे देखकर लोग क्रेजी हो रहे हैं. रोमांटिक और 'स्टीमी सीन्स' से लेकर उनकी प्यार भरी नोक-झोंक तक, सब कुछ इतना इंटेंस है कि आप एक पल के लिए भी अपनी नज़रें नहीं हटा पाओगे. मतलब, केमिस्ट्री है तो ऐसी हो वरना ना हो, है ना?

और सिर्फ देखने वालों को ही नहीं, फैंस को भी ये गाना खूब पसंद आ रहा है. दो दिन के अंदर ही इसे 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, और ये गिनती रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. मालती चाहर सिर्फ दीपक चाहर की बहन नहीं हैं, उन्होंने अपनी एक्टिंग और डायरेक्शन से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. वो शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट कर चुकी हैं.

मालती पिछले साल सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड बनकर आई थीं. याद है ना कैसे उन्होंने एंट्री मारते ही सबकी नाक में दम कर दिया था? हालांकि, वो शो जीत तो नहीं पाईं, लेकिन शो जीतने से चूक गई थीं. वैसे रियल लाइफ में भी मालती बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत हैं और सोशल मीडिया पर तो उनके पोस्ट आग लगाते रहते हैं. अब इतनी दमदार केमिस्ट्री के बाद अगला धमाका क्या होगा, क्या लगता है आपको?