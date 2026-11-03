प्रिंस नरूला से दूर युविका ने तोड़ा करवा चौथ का व्रत, इंटरनेट पर छाया इमोशनल ड्रामा!

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29 अक्टूबर को जब बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत तक की एक्ट्रेसेस करवा चौथ के लिए सज-धज रही थीं, तब हमारी फेवरेट युविका चौधरी ने भी अपने सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं. लेकिन इस बार की बात कुछ अलग थी – युविका ने अपने पति प्रिंस नरूला से दूर रहकर ये त्योहार मनाया. और दूर रहकर भी उन्होंने जिस तरह से अपना व्रत खोला, उसे देखकर लग रहा है, डिजिटल इंडिया में प्यार भी डिजिटल हो गया है!

युविका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर करवा चौथ की कुछ बहुत ही प्यारी झलकियां पोस्ट की हैं. तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वो पूरे रीति-रिवाज के साथ ये त्योहार मना रही थीं, बस थोड़ी सी मॉडर्न टच के साथ. एक फोटो में युविका ने छलनी से अपने चांद की जगह पति प्रिंस नरूला की तस्वीर देखी और फिर व्रत खोला. मतलब, जब चांद नहीं तो क्या हुआ, पति की फोटो तो है! इस खास मौके पर उन्होंने लाल रंग का एक सुंदर-सा अनारकली सूट पहना था, जिसमें वो बिलकुल ट्रेडिशनल और स्टनिंग लग रही थीं. इन फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने अपने सभी फैंस को करवा चौथ की बधाई दी थी, जिस पर लोगों ने दिल खोलकर प्यार बरसाया. हमें तो लगा, भई ऐसे पति हर किसी को मिलें, जो दूर रहकर भी इतना मिस करें!

और सिर्फ युविका ही नहीं, प्रिंस नरूला भी कम इमोशनल नहीं थे. उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर बताया कि वो अपनी पत्नी युविका और अपनी बेटी को कितना मिस कर रहे हैं. प्रिंस ने युविका और बेटी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "हैप्पी करवा चौथ बेबी! तुम दोनों की बहुत याद आ रही है. सॉरी, इस खास दिन पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम दोनों के पास है. मेरे प्यारे बच्चों, तुमसे बहुत प्यार करता हूं. किकी, जल्दी ठीक हो जाओ बच्चू. पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं." उनकी ये बात पढ़कर लगा कि भले ही दूरियां हों, दिल तो साथ ही है. वैसे, किकी के जल्दी ठीक होने की दुआएं हमारी तरफ से भी!

युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की शादी 2018 में मुंबई में हुई थी. इस कपल की एक बेटी है.. सच कहें तो, इस पूरी कहानी को देखकर एक बात तो तय है – प्यार में दूरियां हो सकती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और इमोशंस हों तो सब सेट है! क्या आप भी ऐसे ही दूरियों को मिटाते हैं?