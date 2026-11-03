रिमी टॉमी फिर बनेंगी दुल्हन, फिटनेस ट्रेनर लिबिन मैथ्यू संग करेंगी शादी!

मनोरंजन

मलयालम सिंगर और एक्ट्रेस रिमी टॉमी एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं! और ये खबर सुनकर उनके फैन्स तो खुशी से झूम उठे हैं। खुद रिमी ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक धमाकेदार व्लॉग शेयर करके ये खुशखबरी सबके साथ बांटी है। अपनी पहली शादी में तलाक के पूरे सात साल बाद, रिमी ने अब अपनी ज़िंदगी में नया चैप्टर शुरू करने का फैसला लिया है। अब भई, जब प्यार दस्तक दे तो भला कौन रोके!

रिमी ने अपने नए लाइफ पार्टनर के बारे में बताया कि वो न तो एक्टर हैं और न ही करोड़पति, बल्कि मुंबई में रहने वाले एक फिटनेस ट्रेनर, लिबिन मैथ्यू हैं। उन्होंने तो अपनी आने वाली शादी का खूबसूरत कार्ड भी फैंस को दिखाया है, जिसके मुताबिक शादी नवंबर में होनी है। तो तैयार हो जाओ, वेडिंग सीज़न में एक और स्टार की शादी देखने को मिलेगी!

रिमी ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने जीवनसाथी को चुनने का ये फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं लिया है। उनके लिए लिबिन वो सही इंसान हैं, जिसकी उन्हें तलाश थी। रिमी का कहना है कि उन्हें पैसे या शोहरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके शब्द थे, "मुझे पैसे या शोहरत से मतलब नहीं है। मैं बस ऐसा इंसान चाहती हूं, जो मेरी परवाह करे और मुझे मानसिक सुकून दे।" और यार, सच कहें तो, इस ग्लैमर भरी दुनिया में ऐसी सोच रखना वाकई काबिले-तारीफ है। आखिर में, सुकून ही तो सबसे बड़ी दौलत है, है ना?

अगर बात करें उनकी पहली शादी की, तो रिमी टॉमी ने 27 अप्रैल 2008 को बिजनेसमैन रॉयस किझाकूडन से शादी की थी। उनकी शादी त्रिशूर के लॉर्ड कैथेड्रल में हुई थी। दुख की बात ये है कि 11 साल साथ रहने के बाद, 2019 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था। अब जब रिमी की दूसरी शादी की खबर सामने आई है, तो उन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी और सेंसिबल बात कही है। रिमी ने देखा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके एक्स-हसबैंड की पुरानी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इस पर उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की, "प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। ये फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया था। उन्हें मुझसे भी अच्छा पार्टनर मिल गया है और वे दोनों खुशी से रह रहे हैं। फिर आप उनकी तस्वीर क्यों लगा रहे हैं?" बात बिल्कुल सही है यार! जब इंसान आगे बढ़ जाता है, तो उसे पुरानी बातें याद दिलाकर परेशान करना क्यों? सबको अपनी-अपनी खुशी का हक है!

रिमी टॉमी के करियर की बात करें, तो उन्होंने टीवी पर म्यूजिक प्रोग्राम्स होस्ट करके ही अपनी पहचान बनाई थी। उनका पहला गाना 'चिंगमासम वन्नू चेर्ननल' साल 2002 की फिल्म मीसा माधवन के लिए था, । इसके बाद 2013 में उन्होंने आशिक अबू के निर्देशन में बनी फिल्म '5 सुंदरिकल' से एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा। फिलहाल, वो फ्लावर्स टॉप सिंगर शो में जज की भूमिका में नज़र आ रही हैं और अपनी मल्टीटास्किंग से सबको इम्प्रेस कर रही हैं। तो बस, रिमी टॉमी की इस नई पारी के लिए हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं! आप क्या कहते हैं, कैसी लगी ये न्यूज़?