सलमान खान ने SRK को दी देर रात बधाई, किंग खान का 'बिना शर्ट' वाला जवाब सुन आप भी हो जाएंगे 'फैन'!

मनोरंजन

बीते 2 नवंबर को बॉलीवुड के बादशाह, शाहरुख खान ने अपना 61वां जन्मदिन मनाया और सोशल मीडिया पर तो जैसे शुभकामनाओं का सैलाब ही आ गया। हर कोई अपने किंग को दिल से बधाई दे रहा था, लेकिन जिस एक बधाई का सबको इंतज़ार था, वो थोड़ी देर से, पर पूरे स्टाइल में आई। मानो भाईजान सलमान खान ने अपनी बधाई के लिए प्राइम टाइम चुन रखा था, एकदम देर रात धांसू एंट्री मारी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने यार शाहरुख की आने वाली फिल्म 'किंग' का गाना 'तू मिल जाए' शेयर किया और साथ में एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिख दिया।

उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थडे शाह रुख हमेशा जवान रहो द किंग, ये मेरी दुआ है।" अब आप ही बताओ, इतनी प्यारी और सच्ची दुआ भला कौन नहीं चाहेगा? खासकर जब ये दुआ भाईजान खुद दे रहे हों! लेकिन असली मज़ा तो तब आया जब किंग खान ने अपने अंदाज़ में इसका जवाब दिया। शाहरुख ने सलमान की इंस्टाग्राम स्टोरी को तुरंत री-शेयर करते हुए लिखा, "आपने कहा बिना शर्ट के अच्छी बॉडी है सिर्फ इसके लिए मेहनत की। लव यू भाई हमेशा।" अब हुई न बात! ये होता है दोस्ती का मतलब, जहां बिना कहे सब समझ आ जाए, तारीफों के बदले थोड़ी शरारत भी चल जाए और फिर भी प्यार कम न हो। इनकी ये बॉन्डिंग देखकर तो हमारा दिल भी 'छैया छैया' करने लगता है!

दरअसल, शाहरुख के जन्मदिन के मौके पर उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' का ये धमाकेदार गाना 'तू मिल जाए' रिलीज़ किया गया था। इस गाने में शाहरुख ने जो अपनी शर्टलेस, शानदार बॉडी और एब्स दिखाए थे, उस पर तो पूरा इंटरनेट फिदा हो गया था! सोशल मीडिया पर उनकी इस फिटनेस और लुक की खूब वाहवाही हुई। करण जौहर भी अपनी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे थे, मानो हर शब्द उनके दिल से 'वाह क्या बॉडी है!' की धुन बजा रहा हो। और फैंस? वे तो 'तू मिल जाए' गाने में शाहरुख की उस शर्टलेस अदा के और भी दीवाने हो गए थे। शाहरुख ने अपने जवाब में बिना शर्ट के अच्छी बॉडी के लिए मेहनत की बात लिखी।

और हां, शाहरुख के जन्मदिन का ज़िक्र हो और 'मन्नत' की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा की तरह, शाहरुख के इस खास दिन पर उनके घर 'मन्नत' के बाहर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। फैंस अपने साथ पोस्टर्स लेकर, अपने सुपरस्टार के लिए नारे लगाते हुए, बस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। मुंबई की सड़कों पर मानो प्यार का सैलाब उमड़ पड़ा था। और शाहरुख भला अपने इन प्यारे फैंस को कैसे निराश करते? उन्होंने भी अपने फैंस की 'मन्नत' पूरी की। वो अपनी मुंबई वाली हवेली की बालकनी में आए, फैंस की भारी भीड़ का अभिवादन किया और हां, अपना वो सिग्नेचर पोज, बाहें फैलाकर वाला अंदाज़ दिखाना नहीं भूले! वो पल देखकर भीड़ खुशी से झूम उठी, मानो उनकी सारी 'मन्नत' पूरी हो गई हो और साल भर का इंतज़ार सफल हो गया हो।

सलमान और शाहरुख की ये बॉन्डिंग और शाहरुख का फैंस के लिए ये प्यार देखकर हमें तो बस यही लगता है कि बॉलीवुड में इनका याराना सबसे 'किंग साइज़' है। वैसे आपको क्या लगता है, शाहरुख की अगली फिल्म में भाईजान को भी बिना शर्ट के एंट्री मार देनी चाहिए क्या?