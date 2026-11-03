कुश्ती का सपना छोड़ पर्दे पर छा गए मोहनलाल, 36 सेकंड में हो गए थे चित!

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मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल, जिनकी दमदार एक्टिंग और जबरदस्त फैन फॉलोइंग का कोई जवाब नहीं, उनके बारे में एक ऐसा सीक्रेट है जो शायद ही आपको पता हो! पर्दे पर अपनी धाक जमाने वाले इस सितारे ने कभी कुश्ती के अखाड़े में दांव लगाए थे. जी हां, मोहनलाल ने अपने करियर की शुरुआत एक राज्य स्तरीय पहलवान के तौर पर की थी. कौन सोचेगा कि साउथ का यह सुपरस्टार कभी अखाड़े में पसीना बहाता था, और वो भी स्टेट लेवल पर चैम्पियनशिप जीतकर!

पहलवान से सुपरस्टार तक का सफर

21 मई 2025 को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, मोहनलाल ने 1977-78 में स्टेट लेवल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था. उन्होंने कुश्ती को बेहद गंभीरता से लिया था. उनकी परफॉरमेंस इतनी शानदार थी कि रेसलिंग फेडरेशन की भी उन पर नजर गई थी! इसी के चलते उन्होंने नई दिल्ली में हुई चैंपियनशिप में केरल का प्रतिनिधित्व भी किया था. अपनी फील्ड में वो पूरी तरह से छाए हुए थे और लग रहा था कि उनका करियर इसी दिशा में आगे बढ़ेगा.

अब सोचिए, जहां एक तरफ मोहनलाल अखाड़े में बड़े-बड़े पहलवानों को धूल चटाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं उनकी किस्मत का कनेक्शन कहीं और जुड़ना था. एक मजेदार किस्सा साझा करते हुए, पूर्व आईपीएस अधिकारी के.एम. एंटनी ने बताया था कि साल 1980 में बनारस में हुई इंटर-यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में उनका मुकाबला मोहनलाल से हुआ था. उस वक्त मोहनलाल तिरुवनंतपुरम के एमजी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे और टूर्नामेंट खेलने बनारस आए थे.

एंटनी ने बताया कि दोनों एक ही भारवर्ग में थे और उनके बीच जोरदार मुकाबला हुआ. इस मुकाबले में एंटनी ने मोहनलाल को महज़ 36 सेकंड में पिन कर दिया था! ज़रा सोचिए, साउथ के इस दमदार एक्टर को उस वक्त सिर्फ 36 सेकंड में चित कर दिया गया था! यह किस्सा कन्नूर में दोनों के फिर आमने-सामने आने पर भी याद किया गया था, जहां मोहनलाल ने एंटनी से अगले भारवर्ग के बारे में सलाह भी ली थी.

एंटनी की सलाह मोहनलाल के बहुत काम आई. उन्होंने ऊंचे भारवर्ग में हिस्सा लिया और वहां पहला स्थान हासिल करने में सफल भी रहे. कुश्ती में उनका रास्ता एकदम सीधा और चमकदार दिख रहा था. ऐसा लग रहा था कि मोहनलाल कुश्ती की दुनिया के अगले बड़े स्टार बनने वाले हैं, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एंट्री हुई 'एक्शन' की, पर अखाड़े की नहीं, बल्कि कैमरे के सामने की!

जी हां, इसी दौरान उन्हें फिल्मों से ऑफर मिलने लगे और मोहनलाल का मन पर्दे की दुनिया में रमने लगा. उन्होंने 18 साल की उम्र में 'थिरानोट्टम' फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की धमाकेदार शुरुआत की. फिर क्या था, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वह कुल 400 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं. इनमें मलयालम के अलावा तमिल, तेलुगू और कुछ हिंदी फिल्में भी शामिल हैं, जिससे वह साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक बन गए हैं.

कुश्ती के मैदान से निकलकर फिल्मी पर्दे पर राज करने तक का उनका सफर वाकई कमाल का है. कौन जानता था कि एक पहलवान, जो रिंग में मेडल जीतने का सपना देख रहा था, आगे चलकर सिनेमा का बेताज बादशाह बन जाएगा? अब आप ही बताओ, मोहनलाल को देखकर तुम्हें पहलवान वाली फीलिंग आती है या सुपरस्टार वाली?